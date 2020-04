Por: Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deve iniciar nesta quarta-feira (01/4) a montagem do Hospital de Campanha na Avenida Cívica, ao lado do Ginásio Municipal, no bairro do Mogilar. A unidade servirá de retaguarda para o Centro de Referência para Coronavírus instalado no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes no último dia 18 de março e demais hospitais do município, conforme definido no Comitê Gestor do Coronavírus.

O prefeito Marcus Melo explicou que, depois de vários estudos, a localização do futuro Hospital de Campanha foi definida estrategicamente para aproveitar toda infraestrutura existente no Ginásio Municipal, como banheiros, vestiários, espaços para armazenamento de medicamentos, insumos e equipamentos, rede wi-fi, estacionamento e facilidade de acesso, entre outros.

“Tínhamos várias propostas em análise e planejamento, mas a montagem na Avenida Cívica irá permitir mais espaço para acomodação dos leitos, sem abrirmos mão de todos os recursos já existentes no Ginásio Municipal. Sem dúvida, será um importante equipamento para garantirmos os atendimentos necessários”, afirmou.

O futuro Hospital de Campanha terá capacidade para 200 leitos de retaguarda com atendimento para casos leves e moderados de Covid-19 que serão encaminhados pelo Centro de Referência do Coronavírus do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e outras unidades referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde, públicos e privados, conforme definido no Comitê Gestor do Coronavírus.

Até 17 horas desta segunda-feira (30/03), Mogi das Cruzes registrou 252 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 20 foram confirmados positivos, 146 foram descartados (69 negativos e 77 sem coleta) e 86 aguardam resultados de exames.

Centro de Referência

Em funcionamento desde 18 de março, o Centro de Referência do Coronavírus no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes tem entrada exclusiva pelo Bloco “B”, que fica na rua Capitão Francisco de Almeida, nº 466, no distrito de Braz Cubas, e está disponível para pacientes com idade a partir dos 13 anos. Para menores, o atendimento continua sendo realizado no PA 24 horas Infantil da mesma unidade.

O espaço foi especialmente preparado para realizar acolhimento e atendimento aos pacientes com toda segurança e sem contato com outros setores. Com a suspensão das cirurgias eletivas, exames e consultas ambulatoriais na unidade, os espaços e leitos estão disponibilizados para as internações necessárias, inclusive Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Para atender à nova demanda, o Hospital Municipal já tomou providências como montagem de tenda externa, aquisição de insumos, materiais e equipamentos (termômetros de infravermelho e oxímetros). A Prefeitura de Mogi das Cruzes também efetuou a compra de 30 ventiladores cardíacos, dos quais sete chegaram na última sexta-feira (27/03).