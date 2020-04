A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos vacinou 1.715 pessoas contra a gripe por meio do sistema drive-thru, que ocorreu na cidade nos dias 27, 30 e 31 de março e 1 e 2 de abril, em um posto volante instalado na Vila Romanópolis. De acordo com a pasta, o número superou as expectativas, visto que o sistema de vacinação também ajudou o município a ultrapassar a meta de vacinação para idosos, sendo que esta já atingiu 118% do que era previsto.

A estratégia teve como objetivo imunizar os idosos com menos contato físico possível, sendo que a aplicação foi realizada sem a necessidade do ferrazense sair do veículo. Foi preciso apresentar RG no ato da imunização para um pequeno cadastro junto à Saúde municipal.

Ainda segundo a pasta, a grande procura também se deu por conta do novo coronavírus, apesar da dose não proteger contra o Covid-19. A questão é que os idosos são grupo de risco do vírus e devem ser imunizados para evitar imunidade baixa, entre outras deficiências na saúde.

Vale destacar que a vacinação continua até o dia 15 de abril em 11 postos de saúde de Ferraz, que aplicam a dose de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. As unidades têm adotado todos os cuidados para evitar o contágio pelo coronavírus, inclusive com a limpeza dos locais e oferta de álcool em gel durante os atendimentos.

O titular a Saúde ferrazense, Aloísio Lopes Priuli, comemora os números e os resultados frente aos esforços de toda a equipe. “Superamos nossas expectativas, a adesão do público tem sido bem satisfatória e aproveito para parabenizar os servidores que estiveram envolvidos nesta ação e que estão contribuindo em toda a campanha contra a gripe”, disse Priuli.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, também exaltou os resultados, mas alertou que este é só o começo da campanha contra a H1N1. “Estou muito feliz por termos passado da meta de imunização dos idosos, mas esperamos a mesma adesão por parte dos outros grupos também. Temos ainda mais duas fases da campanha e aguardamos a procura por parte da população”, finaliza o chefe do Executivo ferrazense.







Fonte: DeCom Ferraz