Por: Secretaria de Agricultura

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura, reabrirá parcialmente, a partir desta sexta-feira (03/04), o Mercado Municipal. Estarão em funcionamento somente os boxes de alimentos de primeira necessidade e os que comercializam ração animal. O acesso será limitado e a entrada será pela Rua Coronel Souza Franco. A atividade será acompanhada pela Administração Municipal, que poderá revogar a medida em caso de descumprimento de alguma norma para a prevenção à disseminação do novo coronavírus.

Estarão abertos 15 boxes, que irão comercializar hortifruti, mercearia, carnes e ração. “Conversamos com os boxistas e o funcionamento atenderá as medidas preventivas que estamos adotando neste momento para a prevenção ao novo coronavírus. Serão comercializados itens de primeira necessidade, oferecendo mais uma opção de abastecimento para a população. Vamos acompanhar bem de perto para que tudo seja feito atendendo as normas”, disse o prefeito Marcus Melo.

O acesso dos consumidores será somente pela Rua Coronel Souza Franco, 440 e será disponibilizado álcool em gel para que todos se higienizem. “A Secretaria de Agricultura acompanhará esta retomada parcial das atividades para que a população seja atendida de acordo com as normas e orientações das autoridades de saúde”, observou o secretário de Agricultura, Renato Abdo. A Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes disponibilizará equipe de limpeza e segurança.

Será permitida a entrada de um grupo máximo de 50 pessoas por vez no período máximo de uma hora para a realização das compras. Em cada estabelecimento deverão ficar no máximo de 3 a 4 clientes para que sejam seguintes as orientações da saúde pública. O funcionamento será de segunda à sexta-feira das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 16 horas. O Mercadão estará fechado aos domingos.