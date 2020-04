A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos apreendeu um veículo e multou o proprietário por descarte irregular de resíduos na última quarta-feira, 1º de abril. A ocorrência foi atendida durante patrulhamento preventivo no Jardim Santa Rosa, quando o homem despejava madeiras em via pública, caracterizando infração ambiental.

A violação ocorreu no período da noite, na Rua Professor Vicente Rão. O indivíduo despejava pedaços de madeira e caixotes da carroceria de sua Kombi quando foi flagrado pela GCM. O veículo foi recolhido ao pátio municipal e o homem autuado em 20 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que equivale a pouco mais de R$ 2 mil.

O local é monitorado de forma contínua pela corporação, visto que trata-se de região de vício para descartes irregulares. De acordo com a GCM, a maioria dos descartes que ocorrem no local são flagrados, ou por denuncia ou por patrulhamento, e encaminhados.

“Várias autuações já foram realizadas naquela região e na verdade esta ação da última quarta-feira já faz parte da intensificação no monitoramento dos pontos viciosos da cidade, como este do Jardim Santa Rosa. Continuamos pedindo a colaboração dos munícipes para denúncias por meio do 153 ou 4674-4334”, disse o comandante GCM, Cléverson Ramos, sobre o resultado do planejamento da Guarda e ainda sobre a denúncia da população ser essencial nestes casos.

Fonte: DeCom Ferraz