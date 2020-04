As equipes da Prefeitura de Mogi das Cruzes deram início, na manhã desta sexta-feira (03/07), às entregas de kits de alimentos, para prestar auxílio emergencial às famílias mogianas que estão passando por dificuldades em função da quarentena. Logo cedo, os funcionários se dirigiram ao Centro de Apoio aos Serviços Municipais (Casem), que serviu como ponto de partida para os veículos com os alimentos.

Os locais inicialmente contemplados foram os bairros e distritos mais afastados da área central. Assim, receberam os primeiros kits famílias de locais como Quatinga, Barroso, Chácara Guanabara, Lambari, Taboão, Vila Estação, Taiaçupeba, Biritiba Ussu e Sabaúna. Nesses pontos, foram entregues 359 kits, a partir da força-tarefa, composta neste primeiro dia por 30 pessoas e 12 veículos.

As entregas terão continuidade neste sábado (04/04), com a previsão de entrega de mais de 350 novos kits para pessoas em situação de vulnerabilidade. No domingo, o serviço terá uma pausa, porém ele será retomado na próxima segunda-feira (06/04) e mantido pelos dias seguintes, até que todos os os kits já montados sejam devidamente distribuídos entre quem precisa.

Nesta primeira leva, são 4 mil kits prontos, que devem atender a uma média de 20 mil pessoas. Todo o trabalho de identificação das famílias a serem contempladas se deu por meio do Comitê de Ação Social e Econômica, recém-criado pela Prefeitura, para dar amparo às pessoas mais vulneráveis neste momento de isolamento social.

A primeira leva de kits foi montada no início desta semana por voluntários do programa Família Solidária. A força-tarefa aconteceu na sede da merenda escolar, em Braz Cubas, com alimentos que provêm da própria merenda. Ainda há alimentos estocados, portanto na próxima segunda-feira (06/04) a montagem dos kits será retomada.

Quem quiser contribuir com ações solidárias pode se cadastrar no programa Família Solidária, por meio do site da Prefeitura ou então fazer uma doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza ou ainda roupas, em sistema de drive thru, diretamente na sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (Rua Braz Cubas, 470 – Centro).

Outras ações feitas pelo Fundo Social na última semana foram a doação de flores e bolos para os profissionais da Saúde e Assistência Social e também a confecção de máscaras de proteção facial, na Escola de Empreendedorismo e Inovação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143, Whatsapp 97407-8411 ou o e-mail fundosocial@pmmc.com.br. Vale lembrar que o atendimento presencial na sede do Fundo Social, assim como nos demais setores da Prefeitura, estão temporariamente suspensos. (Lívia de Sá)