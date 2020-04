Em uma semana, os casos confirmados de pessoas com a doença subiram 254% na região do CONDEMAT

Com mais 2 óbitos confirmados nesta sexta-feira (03/04) pela cidade de Guarulhos, subiu para 11 o número de pessoas que morreram em decorrência do coronavírus na região do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Há uma semana, a estatística tinha apenas 1 vítima fatal da doença.

As mortes por coronavírus ocorreram nas cidades de Arujá (1), Guarulhos (6), Mogi das Cruzes (2) e Suzano (2). Os dois óbitos registrados hoje em Guarulhos são de um homem de 60 anos e uma mulher de 81.

Das 11 vítimas fatais da doença, 10 tinham mais de 60 anos, sendo que a faixa etária com maior número de casos é a de 80 a 89 anos, como mostra um levantamento do CONDEMAT – veja gráfico em anexo.

As mulheres são as principais afetadas pela doença até agora, com nove óbitos – elas tinham as idades de 39, 62, 70, 72, 77, 81, 85 e 89 anos. Já os três homens tinham 60, 69 e 81 anos.

No geral, as estatísticas de coronavírus na região do CONDEMAT evoluíram muito no prazo de uma semana. Em relação aos dados da última sexta-feira (27), o número de notificações cresceu 65,2%, saltando de 2.141 para 3.538 nos 12 municípios que integram o Consórcio.

No mesmo período, os pacientes confirmados com a doença saltaram 254% – de 37 foi para 131, sendo que a doença está presente em 9 das 12 cidades do CONDEMAT – Guararema, Salesópolis e Santa Branca são as exceções.

Já os casos descartados aumentaram 107%. Há uma semana eram 215 e hoje somam 447.