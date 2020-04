Mogi das Cruzes recebeu, até 17 horas desta terça-feira (07/4), 394 notificações suspeitas de Covid-19, sendo 53 casos confirmados positivos, dos quais cinco pessoas foram a óbito. A principal orientação da Secretaria Municipal de Saúde continua sendo o isolamento social para conter a circulação do vírus.

As vítimas fatais são três homens de 50, 69 e 74 anos e duas mulheres de 70 e 77 anos. Apenas o mais jovem não tinha registro de outras doenças pré-existentes.

O primeiro óbito ocorreu no dia 31 de março e a vítima foi um senhor de 69 anos com histórico de doença cardiovascular, hipertensão e diabetes e, no dia 2 de abril, faleceu uma senhora de 77 anos, portadora de doença cardiovascular crônica, ambos internados no Hospital Municipal, onde foi implantado o Centro de Referência para Coronavírus.

A terceira morte de um mogiano por Covid-19 ocorreu no dia 3 de abril e vitimou um homem de 50 anos, sem registro de outras doenças, que estava internado na Capital, mas a confirmação chegou nesta terça-feira (07/4). No dia 4 de abril foi a óbito uma mulher de 70 anos e no dia seguinte, 5, faleceu um senhor de 74. Os dois tinham comorbidades e estavam internados no Hospital Municipal.

Do total de casos confirmados, 27 pacientes conseguiram se recuperar, sendo que 14 estão totalmente curados e 13 tiveram alta hospitalar com orientação para isolamento e cuidado domiciliar. Já entre as notificações suspeitas, 230 foram descartadas (129 com resultados negativos e 101 sem necessidade de coleta) e 111 ainda aguardam resultados de exames comprobatórios. Entre os casos confirmados está o secretário de Agricultura, Renato Abdo, infectado pelo coronavírus, que se recupera em casa.

A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia mundial para coronavírus no início de março e, desde então, os casos e mortes da doença estão avançando em todo o mundo. Na cidade, diversas medidas estão sendo adotadas para conter o avanço dos casos e garantir atendimento eficiente para todos os pacientes que precisarem. “O isolamento social ainda é o melhor caminho. Ficar em casa é a nossa única vacina neste momento”, afirma o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel.

Os principais sintomas do coronavírus são tosse, febre alta e dificuldade para respirar. A conduta para casos suspeitos, em quadros leves e moderados, é o isolamento e acompanhamento do paciente. Em casos mais graves, a indicação é procurar um serviço de saúde. Para qualquer situação, a Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém uma linha direta com profissionais de saúde pelo telefone 4798-5160.

Outros cuidados para prevenir o coronavírus são os mesmos adotados para outras doenças de transmissão respiratória: lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel, principalmente antes das refeições; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar; não tocar mucosas de nariz, olhos e boca; higienizar as mãos após tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, garrafa, talher, batom); manter ambientes sempre ventilados; evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Secretaria de Saúde