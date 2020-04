Os Conselhos Tutelares de Suzano (1 e 2) passaram a realizar o atendimento à população no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). A partir de agora é preciso fazer agendamento prévio por telefone a fim de se evitar aglomeração e propagação do novo coronavírus (Covid-19).

A medida foi tomada pela Prefeitura de Suzano, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas).

“Antes, a pessoa se deslocava até as dependências dos Conselhos Tutelares para passar o seu caso, agora ela faz esse primeiro contato por telefone com o conselheiro. Algumas situações podem ser resolvidas à distância, mas se for algo de emergência, marcamos um horário no Centrus”, explica o chefe da pasta, Murilo Inocencio.

Diariamente há um conselheiro de plantão de cada unidade disponível para atendimento. As sedes de ambos os conselhos estão funcionando apenas administrativamente, de portas fechadas. Caso a pessoa procure os locais diretamente irá encontrar um cartaz avisando sobre a mudança.

“Já tivemos atendimento desta forma que resultou em acolhimento. Vale lembrar que a mudança é temporária, com o objetivo de evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus. A medida permanecerá até que tudo se resolva”, completou o secretário.



QUADRO



Conselho Tutelar 1 (CT1) – Centro

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas:

Telefones – (11) 4748-5940 / (11) 4745-2044

Após as 17 horas em dias úteis, finais de semana e feriados:

Plantão – (11) 94798-8996

Conselho Tutelar 2 (CT2) – Região Norte

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas:

Telefones – (11) 4748-8188 / (11) 4745-2044

Após as 17 horas em dias úteis, finais de semana e feriados:

Plantão – (11) 94797-8725

