As equipes da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social e de voluntários do programa Família Solidária estão dando continuidade aos trabalhos de montagem e distribuição de kits de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade, em função da quarentena. Somando todos os dias de entregas até o momento, já são 2.277 kits distribuídos entre aqueles que se cadastraram no Comitê de Ação Social e Econômica.

Nesta quarta-feira (08/04), os kits estão sendo entregues a famílias do Mogi Moderno e Vila Natal. Já nesta terça-feira (07/04), as entregas aconteceram no Jardim Camila, Jardim Maricá, Jardim Rodeio, Vila Nova União, Jardim Aracy, Ponte Grande e Jardim Náutico. Também já foram atendidos cinco bairros do distrito de Braz Cubas e o Conjunto Santo Ângelo, Jardim Nove de Julho, Conjunto Residencial Cocuera, Conjunto do Bosque, Conjunto Residencial Nova Bertioga, Conjunto Toyama e Conjunto Bom Pastor.

A montagem dos kits de alimentação foi retomada na manhã da última segunda-feira (06/04) e vem ocorrendo diariamente, na sede do Departamento de Alimentação Escolar, em Braz Cubas. São 10 voluntários trabalhando em cada período – manhã e tarde, todos com equipamentos de proteção, como luvas e máscaras.

O trabalho de identificação das famílias a serem contempladas com os kits de alimentação está sendo feito por meio do Comitê de Ação Social e Econômica. A princípio, estão sendo atendidas pessoas inscritas no MEI até 20 de março e que tenham renda familiar de até três salários mínimos e também aqueles que comprovem trabalho informal e de economia criativa e que tenham renda familiar de até dois salários mínimos. Nos dois casos, as pessoas não podem já receber benefícios financeiros de órgãos públicos e privados.

As equipes do Fundo Social e de voluntários também continuam à disposição de idosos que precisem de compras em supermercados e farmácias. Outro trabalho que também tem continuidade nesta semana é a confecção de máscaras convencionais de proteção facial, a partir da mão de obra voluntária, na Escola de Empreendedorismo e Inovação.

Quem quiser contribuir com ações solidárias pode se cadastrar no programa Família Solidária, por meio do site da Prefeitura ou então fazer uma doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza ou ainda roupas, em sistema de drive thru, diretamente na sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (Rua Braz Cubas, 470 – Centro).

Já quem quiser se cadastrar para o recebimento dos kits de alimentos deve procurar a Ouvidoria Geral do Município, pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo eOuve, que pode ser baixado para os sistemas Android (https://bit.ly/3dKgvv6) e iOS (https://apple.co/2X4Frbd).

