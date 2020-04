A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou em 8 de abril, a entrega de cestas básicas para famílias referenciadas nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, que participam também dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. No dia 9 de abril, a distribuição ocorreu nos bairros do Parque São Francisco, Vila Santo Antônio, Vila Margarida e Jardim Dayse para aproximadamente 180 famílias. A medida considerou o possível aumento da vulnerabilidade social em relação a renda em períodos de quarentena.

De acordo com a pasta, devido a solicitação do governo do Estado e municipal de isolamento social e fechamento dos comércios e prestação de serviços não essenciais, ações necessárias para a prevenção e enfrentamento da pandemia, a distribuição de cestas básicas se fez necessária.

As famílias selecionadas são usuárias dos serviços da Assistência Social ferrazense e, conforme a análise técnica das equipes de profissionais da Secretaria, estão vivenciando situação de vulnerabilidade social. Diante do quadro, as famílias estão recebendo a cestas, que contêm arroz, feijão, óleo, macarrão, entre outros. Já no que se refere aos alimentos perecíveis, estão sendo oferecidos tabletes de manteiga, cream cheese e iogurte. A entregas continuam na próxima semana.

O secretário municipal de Assistência, Rodrigo de Freitas Siqueira, destacou as motivações para a ação. “Nó consideramos o momento delicado que o Brasil e a nossa cidade vêm passando por conta do coronavírus. Nossa maior preocupação é com as famílias que vivem de trabalhos informais e que estão sendo os mais afetadas com a paralisação do comércio e isolamento social. Acreditamos que estas cestas básicas ajudarão muitas famílias a enfrentarem um pouco deste período”, disse Siqueira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, ressaltou a necessidade da união neste momento para ajudar quem mais precisa. “Juntamos forças com as secretarias municipais e parceiros, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, para poder doar estas cestas básicas para as famílias mais vulneráveis da cidade e também pedimos que a população se una desta forma, para que possamos ajudar uns aos outros. Quero ainda lembrar aos moradores que no que for possível, a Prefeitura irá ajudar a população enquanto a pandemia durar”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense.

Também esteve presente na ação de hoje, a equipe do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz, bem como a presidente do órgão, Bruna Chacon, filha do prefeito Zé Biruta, que distribuiu kits de páscoa para as famílias. “Além de levarmos as cestas básicas, levamos também um pouco de alegria aos munícipes com o kit de páscoa”, falou Bruna.

