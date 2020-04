A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está beneficiando 4.467 alunos da rede municipal de ensino com kits emergenciais de alimentos. As entregas começaram no dia 9 de abril, nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) “José Sebastião”, “Professor Ruy Coelho”, “Sara Tineue” e “Tom Jobim”. As famílias contempladas estão inscritas no programa do governo Federal Bolsa Família. A medida foi tomada por conta da paralisação nas aulas da rede, onde também era oferecida merenda aos estudantes.

O kit consiste em cinco quilos de arroz, dois quilos de feijão, dois quilos de açúcar, dois litros de óleo, um pacote de bolacha, um quilo de sal, um pacote de macarrão, duas embalagens de molho de tomate, um pacote de leite em pó, um achocolatado e um pacote de farinha de mandioca. A distribuição está ocorrendo de forma gradativa, sendo organizada pelo diretores da unidades, com o objetivo de evitar aglomerações no ato da entrega.

Segundo a Secretaria de Educação de Ferraz, o kit foi a forma mais rápida de atender ás famílias, pois outras maneiras de disponibilizar os kits ou vales levariam mais tempo por conta de processos burocráticos. O foco é atender estes alunos o quanto antes, de acordo com a pasta.

A titular da Educação municipal, Sônia Regina Fernandes Afonso, conta que já recebeu feedback dos pais, que revelaram como o kit irá ajudar neste período de quarentena. “Muitos pais chegaram até nós contando depoimentos emocionantes, dizendo que a comida já estava acabando em casa e que o kit veio em boa hora. Não poderíamos deixar de apoiar nossos alunos e famílias neste momento tão delicado. Estamos oferecendo este kit de coração, com muito prazer para as famílias mais vulneráveis da rede”, afirmou a secretária.

“A gente sabe que tem muitas crianças que vão para a escola para comer. Somos uma cidade muito carente, então infelizmente, esta é uma realidade em Ferraz. Mas a gente quer dizer para estes alunos e suas famílias que eles não estão sozinhos. Estamos juntos!”, disse o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, em uma mensagem de esperança às famílias que estão recebendo estes kits.

Vale ainda destacar que a pasta pede para que as famílias que ainda não receberam o kit e que se enquadram nos requisitos, fiquem tranquilos, pois as escolas devem entrar em contato em breve. De qualquer forma, para dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação atende pelo 4674-7903.

Fonte: DeCom Ferraz