O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta semana a entrega de kits de Páscoa para mais de 600 funcionários da Saúde Municipal, com o objetivo de homenagear os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia no novo coronavírus. A ideia foi da presidente do órgão, Bruna Chacon, filha do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, para também incentivar a continuação do trabalho destes servidores neste sentido.

A entrega ocorreu nos dias 8 e 9 de abril. A equipe do Fundo ferrazense passou por todos os equipamentos de saúde do município, homenageando médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, equipes gestoras e de apoio dos postos de saúde. Os kits foram montados no próprio Fundo Social e entregue em mãos pela presidente Bruna Chacon.

“Queremos mostrar o quanto estes profissionais são importantes, o quanto nos orgulhamos deles nesta luta. Mas também quisemos fazer como forma de incentivo, porque a gente sabe que chega o cansaço e outros sentimentos, então fizemos a entrega dos kits de Páscoa também para encorajar estes servidores”, afirmou Bruna sobre como a iniciativa foi pensada.

O prefeito Zé Biruta, aproveitou as entregas para agradecer a equipe da Secretaria de Saúde de Ferraz, que tem trabalhado incansavelmente no combate ao coronavírus. “Eu vejo minha equipe da Saúde e sinto orgulho, pois eles têm promovido ações, acompanhado os casos de perto e levado um pouco de humanidade aos nossos moradores. O kit é simbólico, mas quero deixar aqui o meu muito obrigado à todos os nossos servidores da Saúde”, finalizou o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz