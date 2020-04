A Secretaria de Educação divulgou nesta terça-feira (07/04) um material de apoio para os alunos da rede municipal de ensino com atividades para serem feitas em casa durante o recesso escolar. As aulas da rede municipal de ensino estão suspensas, seguindo as recomendações das autoridades de saúde desde o dia 23 de março. De 23 de março a 7 de abril, foi antecipado os dias de formação para professores previstos no calendário escolar ao longo do ano. A Secretaria de Educação antecipou o recesso escolar para 8 a 30 de abril.

O projeto “Para fazer em casa”, elaborado pelo Departamento Pedagógico da Pasta, auxiliará pais e alunos a manterem uma rotina de estudos, de maneira lúdica e criativa neste período de recesso escolar. As atividades são voltadas para alunos de berçário ao ensino fundamental. “Nosso objetivo é subsidiar as famílias neste momento em que é fundamental que todos fiquem em casa. São materiais de apoio para que todos aproveitem esse tempo em família: brincando, se informando e estudando. Até o momento não é um conteúdo para reposição, as crianças não estão perdendo conteúdo. Caso seja necessário, após o final do recesso no dia 30 de abril, vamos encaminhar o material para reposição”, explicou a secretária de Educação, Juliana Guedes.

O material conta com um vídeo educativo sobre orientações e prevenção ao Covid-19. Também há vídeos de cuidados pessoais com personagens da Vila Sésamo. Foram selecionadas atividades e brincadeiras, que podem ser feitas em casa. O material conta ainda com indicações de links educativos, livros, filmes e passeios virtuais. O conteúdo está disponível no portal da Secretaria Municipal de Educação no endereço portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br

Os pais também podem utilizar os games educacionais, elaborados por técnicos da Secretaria, como o Simulados (www.simulados.se-pmmc.com.br) para alunos do ensino fundamental, que pode ser acessado com o RA do aluno e a senha é a data de nascimento sem as barras. O Migo (www.migo.se-pmmc.com.br) para aprendizagem de inglês pode ser utilizado a partir dos três anos. Para a educação infantil, o acesso ao Migo é livre, só é preciso clicar o Play. (Kelli Correa Brito)

Secretaria de Educação