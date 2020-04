Trabalho tem apoio da Central de Segurança Integrada, com imagens das 78 câmeras espalhadas pela cidade

Com as medidas de distanciamento social instituídas pelo governo do Estado e reforçadas pela Prefeitura de Suzano para conter o avanço do número de casos do novo coronavírus (Covid-19), autoridades locais estão atuando diariamente nas ruas para resguardar a saúde da população. Em menos de um mês da quarentena, o Setor de Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram ações conjuntas em mais de 300 estabelecimentos comerciais.

Esse trabalho ocorre tanto na região central quanto nos distrito do Boa Vista e de Palmeiras, inclusive com auxílio da tecnologia. As equipes verificam as condições e as documentações dos locais e dão orientações sobre higienização, espaçamento entre clientes e outras medidas necessárias.



A apuração tem início na Central de Segurança Integrada (CSI), onde agentes a serviço do município monitoram 78 câmeras espalhadas pela cidade. Ao serem detectados estabelecimentos comerciais abertos e que possam contrariar o decreto municipal nº 9.450/2020, por serem de ramos de atividade não considerados essenciais, fiscais e guardas são enviados para averiguação.

Essas ações se somam a outras iniciativas promovidas pela Prefeitura de Suzano junto à comunidade para impedir a propagação do novo coronavírus, como na última quarta-feira (08/04), quando fiscais da Prefeitura de Suzano visitaram agências bancárias, casas lotéricas e postos dos Correios para verificar o cumprimento das determinações específicas para esses locais.



“Estamos continuamente reforçando ao comércio e à população de que este período deve ser encarado com a seriedade e a atenção necessárias. Pela saúde de todas as famílias, pedimos para que fiquem ao máximo em casa, exceto para assuntos indispensáveis”, destacou o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.



Munícipes que queiram informar à administração municipal sobre estabelecimentos comerciais ou aglomerações de pessoas que estejam desobedecendo às recomendações de isolamento social podem entrar em contato com o Setor de Fiscalização de Posturas, pelo telefone (11) 4745-2046, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou com a GCM, nos números 153 ou (11) 4745-2150, diariamente.

Crédito das fotos e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano