A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, distribuirá kits emergenciais de alimentos para os quase 21 mil alunos da rede de ensino da cidade. Antes, a ação havido sido direcionada apenas aos estudantes inscritos no programa federal Bolsa Família, mas nesta terça-feira, 14 de abril, o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, definiu a extensão da medida, que é necessária por conta da suspensão das aulas nas escolas municipais, onde a merenda era oferecida, por conta das providências adotadas frente ao novo coronavírus.

Em um primeiro momento, os kits já foram entregues para alguns alunos inscritos no Bolsa Família, que estão em maior situação de vulnerabilidade social, e continuarão sendo distribuídos prioritariamente a estes estudantes. Até quinta-feira, a pasta acredita que já terá beneficiado os 4.467 alunos enquadrados neste requisito. Após esta etapa, a partir da semana que vem, a distribuição ocorrerá para as outras crianças da rede, com logística definida pelos diretores das escolas com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de ensino. Receberão os kits os alunos da educação infantil, ensino fundamental I e II e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Vale destacar que de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os kits serão adquiridos por meio de ata de alimentos da própria merenda, onde já existem contratos em execução e que serão utilizados neste sentido. Para completar o número de kits, outros contratos devem ser firmados para atender toda a demanda. Segundo a Educação ferrazense, os insumos serão distribuídos até quando perdurar a pandemia.

“Havia uma preocupação muito grande com todos os alunos, mas em um primeiro momento priorizamos os inscritos no Bolsa Família. Mas é com grande satisfação hoje que anunciamos que todas as crianças da rede serão beneficiadas, afinal muitos pais perderam a oportunidade de trabalho, principalmente os autônomos. Estamos muito felizes com esta medida, mas pedimos paciência aos pais e responsáveis, pois a logística para a entrega é complexa, mas todos receberão os kits “, afirmou Sônia Regina Fernandes Afonso, titular da Secretaria Municipal de Educação, sobre a alegria com o resultado do planejamento da pasta e ainda pedindo a ajuda dos pais dos alunos.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, ressaltou o empenho da administração para que o atendimento a estas famílias fosse realizado o mais rápido possível. “Hoje, darmos esta boa notícia, é resultado de muito trabalho, não só nas escolas, mas também interno, dentro da Prefeitura, nas secretarias, e esse trabalho ocorreu de forma muito eficiente com o foco em atender os alunos o mais breve possível, de forma urgente. Os kits vão chegar a cada aluno das nossas escolas, sejam elas municipais ou conveniadas, e destaco novamente que os ferrazenses não estão sozinhos” evidenciou Zé Biruta.

A Educação municipal ainda esclarece que os pais e responsáveis devem ser contatados por telefone, e-mail ou telegrama para serem informados sobre data da retirada do kits, que será realizada mediante apresentação de documento de identificação. De qualquer forma, para dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação atende pelo 4674-7903.







FOTOS E FONTE: DeCom Ferraz