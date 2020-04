Resultado do exame comprovando a morte por Coronavírus foi enviado ontem (14/4) pelo Instituto Adolf Lutz (IAL). A vítima era uma mulher de 73 anos, deu entrada no Hospital Guido Guida no dia 27/3 e no mesmo dia foi transferida para o Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, o Regional de Ferraz. Ela faleceu no dia 31/03 e era portadora de Diabetes Mellitus, Doença Renal Crônica, Doença Hepática Crônica e Doença Cardiovascular Crônica.



COVID-19

No município de Poá foram notificados até a noite de ontem (13/4) 188 casos suspeitos de COVID-19, nos quais 22 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá e São Paulo). Dos 166 casos suspeitos de Poá, 8 foram CONFIRMADOS. Foram DESCARTADOS por critério laboratorial 18 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 38 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 4 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi e Ferraz.



Poá possui neste momento 4 ÓBITOS SUSPEITOS para COVID-19 e que estão sendo investigados e aguardando resultados de exames e 4 foram DESCARTADOS.



É necessário reforçar que neste momento todos os óbitos que forem classificados como grupo de risco para a COVID-19 serão considerados como suspeitos até a confirmação dos resultados dos exames.



Combater o contágio da doença é uma responsabilidade de cada um de nós e por isso evite aglomerações e realize a devida higienização das mãos.



Importante reforçar que todas as suspeitas estão aguardando resultados dos exames, os quais são realizados pelo Instituto Adolf Lutz (IAL), laboratório oficial do Governo do Estado de São Paulo.



Não existe previsão para divulgação dos resultados, já que o IAL está com uma grande demanda.



Fonte: Prefeitura de Poá