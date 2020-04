Ocorrências foram registradas entre 11 e 13 de abril e contaram com a colaboração da Central de Segurança Integrada

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) impediram um furto de fiação de poste de energia elétrica na avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, conseguiram recuperar duas motocicletas na região norte e apreenderam drogas no Residencial Nova América e no Miguel Badra. As ocorrências foram registradas entre 11 e 13 de abril e contou com a colaboração da Central de Segurança Integrada (CSI).

No sábado (11/04), o Canil da GCM realizava patrulhamento de rotina no bairro Cidade Miguel Badra quando avistaram um indivíduo suspeito, que, ao avistar os guardas, empreendeu fuga. Contudo, foi capturado pelos profissionais da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e, com ele, um saco vermelho contendo 20 papelotes de cocaína, 20 porções de maconha e 20 frascos de lança perfume. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde confessou a prática de tráfico de drogas.

No dia seguinte, uma equipe da Patrulha Maria da Penha realizava a monitoria de mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva no Residencial Nova América, quando passou por um terreno baldio e viu um indivíduo suspeito, que logo fugiu do local deixando um saco com 42 eppendorfs (pinos) com cocaína. O material foi encaminhado à delegacia.

Já na madrugada da última segunda-feira (13/04), as câmeras da CSI flagraram um homem furtando fios de um poste de energia elétrica na avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una. Desta forma, uma viatura que realiza patrulhamento pelo centro da cidade foi acionada. No local, confirmaram o furto e encontraram quatro facas com o suspeito. Em razão disso, os agentes deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia Central, ficando à disposição da Justiça.

Ainda no dia 13 de abril, após denúncias, a GCM conseguiu recuperar duas motocicletas furtadas, sendo uma na estrada do Furuyama e outra no Miguel Badra. Os agentes encaminharam os objetos à DP Central, onde foi constatado que se tratava de produtos de roubo. Com isso, as motocicletas foram devolvidas aos seus donos.

Também na noite do dia 13, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em patrulhamento no Jardim Fernandes, se deparou com um indivíduo com atitude suspeita, que, ao ser abordado, apresentou 12 porções de maconha, 113 eppendorfs de crack e R$ 186,25, em notas trocadas. Ao ser questionado sobre as drogas, o indivíduo confessou a prática de tráfico de entorpecentes e, com isso, foi conduzido à delegacia, onde a autoridade de plantão tomou as medidas cabíveis, sendo que o indivíduo permaneceu preso e à disposição da justiça.

Segundo o comandante Sérgio de Assis Andrade, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os guardas municipais não param. “Estamos empenhados na garantia da segurança da população. Desta forma, nossas equipes estão de prontidão para o atendimento às ocorrências do município”, disse.

O assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira do Santos, por sua vez, parabenizou o trabalho da GCM e enalteceu o empenho da pasta. “Além dos serviços rotineiros de patrulhamento, seja da Romu, da Patrulha Maria da Penha e do Canil, ainda estamos firmes na fiscalização dos comércios neste período de enfrentamento à Covid-19. Desde o início da quarentena já passamos por mais de 300 estabelecimentos. É um trabalho árduo e que pedimos a colaboração de todos”, concluiu.

Crédito das fotos e Fonte: Divulgação/Secop Suzano