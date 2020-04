Mais uma iniciativa para conter a disseminação do Coronavírus em Poá. Foram iniciados trabalhos de limpeza de locais com maior circulação de pessoas

A Prefeitura de Poá, em parceria com a Sabesp, realizou na manhã e tarde de ontem (14/4), uma ação de higienização com água clorada no Hospital Guido Guida, nos terminais de ônibus do Kemel e Ayrton Senna (centro) e pontos de ônibus. A iniciativa é uma forma de contribuir para a limpeza adequada no combate ao COVID-19. Em breve também será iniciada a pulverização e desinfecção de outros locais.



Segundo o prefeito Gian Lopes, ele fez uma solicitação à Sabesp para realização deste trabalho em Poá e a companhia elaborou um plano de ação com equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras específicas e roupas. “Nós estamos somando esforços para combater e evitar a circulação do vírus no município e também contamos com a colaboração da população neste sentindo”, disse o prefeito Gian Lopes.



Hospital de Campanha

Outra importante ação relacionada ao Coronavírus, o Hospital de Campanha de Poá, no Centro Municipal de Especialidades (CEME), iniciará os atendimentos aos pacientes suspeitos de COVID-19 nos próximos dias.



“Estamos concluindo a adaptação do prédio do CEME para receber o Hospital de Campanha para pacientes de COVID-19. Serão 30 leitos para atender a nossa população da melhor forma possível. Também contaremos aqui no local com a operação de um centro de triagem com drive-thru, que receberá pessoas com suspeita de coronavírus em seus carros. Ou seja, estamos tomando todas as medidas necessárias para a prevenção e combate a esta pandemia que tem afetado todo o mundo”, comentou o prefeito de Poá, Gian Lopes.



Segundo a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, no drive-thru uma equipe especializada atenderá as pessoas sem que elas precisem sair do carro, mas a unidade de triagem também atenderá pedestres. “Os pacientes com febre e dificuldades respiratórias serão encaminhados para avaliação com equipe, e aqueles que necessitarem de um atendimento mais especializado e que estiverem com os sintomas mais agravados terão todo o suporte aqui no Hospital de Campanha e no Hospital Municipal Guido Guida”.





Foto e Fonte: Divulgação / Prefeitura