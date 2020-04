A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos declarou ponto facultativo no dia 20 de abril de 2020 (segunda-feira), devido ao feriado de Tiradentes (21 de abril). Por conta do decreto municipal, as repartições públicas vão paralisar suas atividades. Desta forma, quem tem alguma pendência nos departamentos municipais deve ficar atento e procurar, antecipadamente, os serviços por meio de contato telefônico (4674-7800). Apesar do feriado prolongado, ações essenciais, como coleta de lixo, velório e cemitérios, varrição, feiras livres, plantões e serviço de ambulância, funcionarão normalmente.

O Poder Executivo ferrazense, a Câmara Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia), por exemplo, não vão operar entre segunda e terça-feira, voltando a funcionar na quarta-feira (22 de abril).

A Defesa Civil estará de plantão, mas não poderá ser acionada pela população. Em casos de emergência, o morador pode ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu (192), que tomarão as providências. A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153, inclusive atendendo demandas referentes ao descumprimento da quarentena, exigida contra o novo coronavírus, por parte dos comércios e serviços não essenciais e ainda para evitar qualquer tipo de aglomeração na cidade.

O Pronto-Socorro (PS) do Hospital Regional “Doutor Osíris Florindo Coelho” e o 1º Distrito Policial (Delegacia da Vila Margarida) funcionarão em esquema de plantão para solucionar possíveis ocorrências.

O Velório Municipal, localizado no Cambiri, não fechará, funcionando 24 horas. Os cemitérios ferrazenses funcionarão normalmente entre 8 e 17 horas, com novas regras que visam evitar o contágio do Covid-19.

Fonte: DeCom Ferraz