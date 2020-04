Meus amigos, boa tarde. Já está em licitação o projeto para revitalização da João Pekny, importante via do nosso município. Só precisamos vencer os prazos administrativos e as questões burocráticas e legais que envolvem esse processo, para iniciarmos os trabalhos no local, assim como já fizemos na Castro de Carvalho, Niterói, Getúlio Vargas, entre outras vias do município. Sabemos dos problemas e desafios existentes na cidade e estamos trabalhando muito para buscar soluções para todos, porém, não podemos ignorar as questões legais, antes de colocar um projeto ou obra em andamento. Esclareço ainda que nos próximos dias vamos fazer um trabalho paliativo na João Pekny para posteriormente com o fim do processo licitatório iniciar a revitalização da via.

Agora gostaria também de reforçar o trabalho político que determinadas páginas vem realizando na cidade, certamente com interesses futuros. Para eles, quanto pior, melhor! Não se preocupam em divulgar o outro lado da história, tampouco demostrar os avanços conquistados. Mas continuaremos firmes com o único objetivo de superar as demandas existentes no município. Aproveito para reforçar parte do que já realizámos desde que assumimos à administração municipal:

OBRAS

Conquista de R$ 3,1 milhões para obras de infraestrutura

obras para recuperação completa da passagem subterrânea no Conjunto Alvorada

Construção do novo viaduto

Recuperação de Ponte na Vila Romana

Obras no córrego Paredão

Obras no córrego Campo Grande

Obras no córrego da rua Uruaçu

Conclusão das obras do Piscinão da Vila Romana

Revitalização da Avenida Getúlio Vargas

Revitalização da Vila Jaú

Revitalização da Castro de Carvalho

Revitalização completa de diversas ruas no Kemel

Revitalização da Praça Armando Rossi

Revitalização da Praça da Bíblia

Conclusão das obras da Praça da Juventude

Construção do CSI

Reforma dos prédios para implantação da 2ª Cia da PM

Construção de Praça no Jardim Emília

Revitalização da Passarela da Perracine

Revitalização da Passagem subterrânea na região central

HABITAÇÃO

Autorização para o andamento nos processos de regularização de imóveis na cidade, por meio do Programa Cidade Legal. A meta da administração municipal é a regularização de 69 núcleos habitacionais em Poá, contemplando cerca de 5.000 famílias. Recentemente foi entregue 260 títulos para famílias da Vila Eureka, de um total de mais de 800. Também estão em andamento acelerado os processos da Vila São Francisco, Jardim Emília e Jardim América.

FINANÇAS

Prefeitura de Poá estava com R$ 101 milhões de restos a pagar empenhados

Débito de aproximadamente R$ 23 milhões com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Dívidas de R$ 1,1 milhão pela falta de pagamento de contas de água, luz e telefone.

As primeiras medidas foram conversar com fornecedores, rever contratos e valores, cortar horas extras, diminuir custos e eliminar situações que eram urgentes.

Poá perdeu parte considerável do orçamento com a saída do Itaú

Com gestão e responsabilidade contornamos todos esses problemas financeiros para manter a cidade no caminho do crescimento e desenvolvimento e sem afetar serviços essenciais à população

ILUMINAÇÃO

O Programa Poá + Iluminada foi lançando para melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade e de grande circulação de pessoas e garantir a instalação de novos pontos de luz em todo município.

Centro expandido, Alvorada, Calmon, Vila Lúcia, Fonte Áurea, Kemel, Biritiba, Vila Pereta, Vila Júlia, Vila Açoerana, Vila Bandeirantes, Vila Varela, entre muitos outros bairros.

SAÚDE

Reuniões importantes relacionadas à área da saúde.

Busca de investimentos do Estado para o Hospital Municipal Guido Guida e a ampliação de oferta de vagas para os pacientes de Poá, nas unidades de referência de atendimento de média e alta complexidade.

Mutirão de exames de Raio X, Mamografia, Ultrassonografia e exames morfológico fetal.

Resolução dos contratos vencidos de nove Unidades de Saúde da Família, contratando uma parceira com menos custo e mais eficiência.

Grandes campanhas na área da Vigilância.

Contratação de médicos.

Aquisição de medicamentos.

Trabalho intenso para dar transparência aos atos e humanização no atendimento.

Inauguração do Centro Odontológico

Inauguração do CEME

Reforma do Hospital Medina

Compra de equipamentos novos para o setor de emergência do Hospital Medina.

Instalação de dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Poá

Construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança

Projeto Saúde Boa Visão com distribuição gratuita de óculos na escola Joviano da Silva (Jardim Santa Luiza)

Reforma das UBSs do Jardim Américam, Vila Júlia, Vila Varela, Nova Poá, entre outras

Compra de 13 novos carros, duas mini vans e duas ambulâncias

MULHER

Campanhas educativas sobre a Lei Maria da Penha

Atendimento, orientação, encaminhamentos diversos

Programas como Mulher/Empregabilidade, que oferece vagas emergenciais para mulheres com medida protetiva concedida

Roda Reflexiva com réus agressores, oficinas terapêuticas, entre outros

Assistência em espaço exclusivo na Delegacia de Polícia Civil (Sala Rosa)

As secretarias da Mulher e de Segurança Urbana de Poá também estão trabalhando em cooperação para o pleno funcionamento da Patrulha Maria da Penha (Sala Lilás)

A Secretaria da Mulher também conseguiu aluguéis sociais para mulheres vítimas de violência doméstica

Secretaria tem o eixo de prevenção e atendimento à mulher em tratamento oncológico, que segue com a parceria com o núcleo de Oncologia da Saúde, acolhendo, encaminhando e ajudando com o Banco de Perucas, parceria com a Cabelegria, doação de lenços e toucas, Banco de Mamas do Amor e sutiãs para mulheres mastectomizadas.

A Secretaria da Mulher lançou a Campanha da Tampinha do Amor, para ajudar as protetoras de animais da cidade

ESPORTE

Poaenses ganharam importantes competições nacionais e internacionais

Organização de campeonatos de futebol com equipes da cidade

Revitalização de Praças Esportivas e do Ginásio de Esportes

Reorganização administrativa e técnica dos núcleos esportivos

Secretaria de Esportes de Poá abriu inscrições e mantém diversas escolinhas esportivas em diversas modalidades

Destaque regional nos Jogos Regionais e Abertos

SEGURANÇA

Conquista junto ao Estado de autorização para a instalação de base do Corpo de Bombeiros em Poá

Implantação em andamento do Centro de Segurança Integrada (CSI) e instalação de barreiras eletrônicas

Operações conjuntas com a Polícia Militar e Polícia Civil

Entrega de novos e completos uniformes para os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O kit conta com botas, coturnos, camisetas, calças, coletes balísticos, cassetetes, algemas, entre muitos outros itens

Revitalização de dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e a ação garantirá o retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central

Entrega da Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha, que foi instalada na Secretaria de Segurança

MEIO AMBIENTE

Nos preocupamos especialmente com as enchentes, encaminhando as ações e elaborando junto ao setor de obras os projetos para resolver o problema da cidade.

Foram feitos acordos de logística reversa de pneus, e o planejamento de ações de limpeza e educação ambiental da cidade.

Houve ainda o foco nas podas e corte de árvores em situação de risco com o objetivo de reduzir o risco e os consequentes danos que as chuvas podem causar.

Entre as principais atividades estão ainda o trabalho para melhorar a arborização urbana; fiscalização da supressão arbórea sem a devida autorização ambiental; realização de estudos para implantação de Ecopontos; realização de estudos para implantação de contentores subterrâneos; investimento em Educação Ambiental; implantação de hortas nas escolas; oferta de curso profissionalizante de Jardinagem em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; coleta seletiva em parceria com a Cruma; reciclagem de pneus; entre outros.

EDUCAÇÃO

Trabalho de zeladoria em diversas escolas.

Reforma das unidades escolares Márcio Gomes, no centro; Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América; Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena; Creche Aliança Benfeitor Orlando da Costa, em Calmon Viana; e Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana.

Conclusão das obras de uma unidade educacional na Vila Monteiro, com 550 vagas.

Compra de novo mobiliário para as escolas.

Entrega da escola do Perracine

Obras para construção da escola Estância Hidromineral

Implantação da Univesp

Contratação de novos professores

Entrega de uniformes

Entrega de material escolar e sistema apostilado da Positivo

Obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

Compra de uma minivan, três vans, seis carros e quatro ônibus (dois de passeio e dois rurais), para o transporte dos estudantes.

Compra de duas vans adaptadas e pela primeira vez na história a cidade contará com veículos exclusivos para transportar estudantes

Oferta de cursos de Libras e Braille para educadores e pais de alunos

Município está entre os três melhores do Alto Tietê e recebeu a melhor avaliação na série histórica do IDEB, desde 2007, com a nota 6,7

TURISMO

Tem mantido uma relação próxima com a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp).

Mantém contato com diferentes órgãos de Turismo para aumentar o número de pessoas que visitam e buscam conhecer os atrativos do município.

Retomada das obras do Balneário.

Apoio ao artesanato local.

Elaboração do Plano Diretor de Turismo.

Conquista de recursos para obras relacionadas ao Turismo.

“WorkChoc – Loucos por Chocolate”

A Praça da Bíblia recebeu edições do “Workchoc – Loucos por Chocolate”. O evento foi um sucesso de público e as pessoas também participaram de aulas show, divididas em cursos como: Entrement, Naked Cake, Decoração Cromus, Macarons, Bolos Decorados, Técnicas de Chocolate, Torta de Mono Porções Diet e Panetone Trufado, todas ministradas por grandes chefs de cozinha.

EMPREGO

O viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça de acesso. Projeto extremamente importante para o desenvolvimento econômico do município.

Aumento na geração de empregos, segundo dados do CAGED em 2019.

Chegaram ao município o grupo AlSaraiva (Habib’s e Ragazzo), Shibata Supermercados, UNIP, Box Brasil, Vale Mais Atacadista, Walim, Burger King, entre outras.

Prefeitura tem recebido confirmação de empresas com interesse de se instalar na cidade.

Buscar investimentos junto a diferentes empresários e setores.

A Prefeitura de Poá tem oferecido uma série de oportunidades profissionalizantes na cidade.

Apenas nos últimos meses foram oferecidas vagas para cursos de atendimento e recepção, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, corte e costura, bordado e tapeçaria, pintura em tecido, manicure e pedicure, macramê, doces e salgados, feltro, tricô e crochê, jardinagem, modelagem, bonecas de pano, maquiagem profissional, designer de sobrancelha, entre muitos outros.

CULTURA

A cidade foi palco de grandes festas e com um custo muito menor, prestigiando artistas locais e trazendo entretenimento de qualidade, movimentando a cidade e atraindo turistas.

Vem que tem folia

Aconteceu na Praça de Eventos e a programação da atividade contou com marchinhas, Praça de Alimentação, espaço para crianças com atividades de recreação, entre outros.

Aconteceu na Praça de Eventos e a programação da atividade contou com marchinhas, Praça de Alimentação, espaço para crianças com atividades de recreação, entre outros.

Os poaense e moradores da região prestigiaram as edições da Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá, na Praça de Eventos. A festa mais tradicional do município superou as expectativas, confirmando o grande sucesso do evento.

Os poaense e moradores da região prestigiaram as edições da Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá, na Praça de Eventos. A festa mais tradicional do município superou as expectativas, confirmando o grande sucesso do evento.

Poá contou com edições da “Vila de Natal”. O espaço foi pensando para reforçar o clima natalino na cidade e contou com diversas atrações.

Poá contou com edições da "Vila de Natal". O espaço foi pensando para reforçar o clima natalino na cidade e contou com diversas atrações.

O Arraiá da Gente Poá aconteceu na Praça dos Eventos e foi sucesso de público. O evento contou com barracas (comidas típicas) do Fundo Social de Solidariedade, de entidades da cidade, entre outras. Também artesanato local, shows diversos (forró e sertanejo) e apresentação de quadrilhas.

O Arraiá da Gente Poá aconteceu na Praça dos Eventos e foi sucesso de público. O evento contou com barracas (comidas típicas) do Fundo Social de Solidariedade, de entidades da cidade, entre outras. Também artesanato local, shows diversos (forró e sertanejo) e apresentação de quadrilhas.

A programação do Teatro Municipal também agitou os poaenses. Foram diversas apresentações, com shows e peças teatrais.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atendimento especializado às pessoas em situação de rua

Inauguração do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Vila Varela.

Oferta de vagas em cursos gratuitos para pessoas com mais de 18 anos.

Assinatura de termos de fomento com diferentes entidades da cidade.

Projeto Gestante

Atendimento da terceira idade nos CRASs e no Cantinho da Melhor Idade

Atendimento de 500 famílias no Programa Criança Feliz

-Realização da Conferência de Assistência Social

Por Gian Lopes