Após disponibilizar o material de apoio “Para fazer em casa” para os alunos durante o recesso escolar, que segue até o dia 30 de abril, a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes fará a partir da próxima segunda-feira (20/04) a entrega de materiais impressos para que os alunos da rede municipal mantenham sua rotina de estudos. A entrega começará pelos estudantes do ensino fundamental e em seguida será atendida a educação infantil.

Inicialmente será disponibilizado o livro, que contempla o Ler e Escrever e o EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais para o ensino fundamental), material didático padrão do ensino fundamental, uma parceria com o Governo Estadual. Depois será enviado o IBA – Interagir, Brincar e Aprender para a educação infantil, material didático elaborado por educadores da rede municipal de ensino, atendendo alunos do Infantil II ao Infantil IV.

Os materiais didáticos serão a base para as atividades para reposição de aulas após o dia 30 de abril, que também contarão com videoaulas. A Secretaria de Educação orienta os pais sobre o cuidado com os materiais didáticos, pois eles serão ser utilizados no retorno às aulas, que ainda estão suspensas por tempo indeterminado de acordo com as orientações das autoridades de saúde.

“Iniciamos este trabalho com o material de apoio para os alunos durante o recesso escolar e a partir de segunda-feira (20/04), vamos disponibilizar o material didático que será a base para as atividades de reposição de aulas. É importante lembrar que até o dia 30, os alunos estão em recesso e após essa data serão enviadas as orientações para reposição”, explicou a secretária de Educação, Juliana Guedes.

O projeto “Para fazer em casa”, desenvolvido pelo Departamento Pedagógico da Pasta e disponível no site https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/magazines/para-fazer-em-casa, já teve mais de 17 mil visualizações. São materiais para atendimento desde o berçário até o quinto ano do ensino fundamental durante o recesso escolar. O objetivo é de que os alunos continuem estudando e se informando de forma lúdica. Na página também são sugeridos sites educativos e estão disponíveis vídeos da Vila Sésamo, além de um vídeo informativo sobre a Covid-19.