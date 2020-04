Foi confirmada hoje (22/4) a quarta morte de COVID-19 em Poá. A vítima era uma senhora de 73 anos. Ela foi internada no dia 10/04/2020 e faleceu no dia 21/04/2020, no Hospital Luzia de Pinho Melo. Ela tinha comorbidades de Cardiopatia e Diabetes Mellitus.



COVID-19

No município de Poá foram notificados até o momento 235 casos suspeitos de COVID-19, nos quais 27 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá e São Paulo). Dos 208 casos suspeitos de Poá, 19 foram CONFIRMADOS e destes 5 já estão curados. Foram DESCARTADOS por critério laboratorial 56 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 48 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 4 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi e Ferraz.



Poá possui neste momento 1 ÓBITO SUSPEITO para COVID-19 e que está sendo investigado e aguardando resultado de exame e 6 foram DESCARTADOS e 4 foram CONFIRMADOS.



É necessário reforçar que neste momento todos os óbitos que forem classificados como grupo de risco para a COVID-19 serão considerados como suspeitos até a confirmação dos resultados dos exames.



Combater o contágio da doença é uma responsabilidade de cada um de nós e por isso evite aglomerações e realize a devida higienização das mãos. fonte: Prefeitura Municipal de POÁ