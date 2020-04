O novo decreto municipal nº 9.458, publicado na quarta-feira (22/04), flexibiliza a abertura de alguns comércios na cidade, como chaveiros, óticas, hotéis e similares, lojas de manutenção de bicicletas e produtos elétricos e eletrônicos, entre outros. A medida foi alinhada junto ao governo do Estado de São Paulo, à Associação Comercial e Empresarial (ACE), ao Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região e à mesa diretiva da Câmara de Vereadores.

A partir de quinta-feira (23/04), poderão funcionar os serviços para manutenção de bicicletas; bancas de jornais e revistas; chaveiros; lojas de assistência técnica e equipamentos elétricos e eletrônicos; hotéis e similares; óticas; lojas de tecidos e armarinhos; lojas de conveniência de venda de produtos alimentícios localizadas em postos de combustíveis, sendo vedado o consumo no local; e cartórios.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, a flexibilização se iguala à do Estado e também reforça a importância da prevenção contra a proliferação do novo coronavírus, sendo que as empresas devem oferecer álcool em gel aos funcionários e clientes, assim como delimitar espaçamento de dois metros entre os consumidores nas filas.

O documento publicado faz extrema recomendação quanto à utilização de máscaras pelas pessoas nas ruas da cidade, sendo obrigatório o uso em transporte público. Comércios e empresas em funcionamento deverão ainda fornecer máscaras aos funcionários e tornar obrigatória a entrada de clientes utilizando o item de proteção.

A prefeitura, inclusive, vem trabalhando para oferecer 40 mil máscaras para a população. O serviço está sendo feito pelo Fundo Social de Solidariedade, por meio de costureiras do município. “São medidas como essa que, somadas a todas as outras já feitas em Suzano, vão auxiliar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Se todos colaborarem e se protegerem, acredito que vamos restabelecer a normalidade o quanto antes. Por isso, contamos com a colaboração e a compreensão de todos”, concluiu o prefeito.

Crédito da foto e Fonte: Wanderley Costa/Secop Suzano