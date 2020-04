Os vereadores de Suzano solicitaram ao prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PL),

que continue estudando medidas para a reabertura do comércio da cidade.

O pedido foi feito na sessão ordinária de 22 de abril, da Casa de Leis,

durante discussão de um requerimento de autoria do parlamentar Leandro

Alves de Faria (PL), o Leandrinho, que tratava sobre o assunto.



A administração municipal publicou hoje (22) um decreto que flexibiliza

a abertura de alguns comércios na cidade, como chaveiros, óticas, hotéis

e similares, lojas de manutenção de bicicletas e produtos elétricos e

eletrônicos, entre outros. No entanto, alguns parlamentares solicitaram

que o chefe da cidade considere aumentar o ramo dos comércios para serem

liberados. “Uma loja de automóveis teria muito menos movimento do que um

hotel, por exemplo.”, argumentou o vereador Leandrinho.

Os vereadores ressaltaram a necessidade dos comerciantes de manter os

empregos de seus funcionários e, com isso, não piorar a crise econômica

que a cidade já enfrenta por conta da quarentena do COVID 19. É mesma

opinião dos vereadores André Marcos de Abreus (PSC), o Pacola, e Marcos

Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans. Já o parlamentar Antonio

Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, disse que o país está

sendo comando por um ditador.



Cautela



Os vereadores José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato,

Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza e Alceu Cardoso

(Republicanos) pediram cautela aos colegas vereadores. Eles argumentaram

que a vida de uma pessoa não tem valor. “Dinheiro está falando mais

alto”, disse Netinho.



Tribuna



O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado,

agradeceu a administração municipal por ter aceitado a sugestão dele em

oferecer máscaras à população de Suzano. Segundo informações divulgadas

hoje pela administração municipal, “a prefeitura, inclusive, vem

trabalhando para oferecer 40 mil máscaras para a população. O serviço

está sendo feito pelo Fundo Social de Solidariedade, por meio de

costureiras do município”. O vereador também voltou a criticar o

secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio.





Crédito da Foto e Fonte: Vivian Turcato/Câmara de Suzano

