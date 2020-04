Por Junior dos Anjos

A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou na tarde de hoje, 27 de abril, mais uma medida adotada no intuito de combater o novo coronavírus, bem como os revés que a doença trouxe para a vida social e econômica de milhares de Ferrazenses. Trata-se da doação de 8.834 cestas básicas (oriundas em parceria com o Governo do Estado) que já se encontram no município.





De forma exclusiva para o jornalista Jairzinho Ambrósio, diretor presidente da TV Cenário, o prefeito José Carlos Fernandes Chacon (Republicanos), o Zé Biruta, informou que as doações serão destinadas as famílias de extrema pobreza, previamente cadastradas pela Municipalidade. “A gente cobrou do Governo do Estado uma parceria. A gente conseguiu 8.834 cesta que serão distribuídas, exatamente, para as pessoas mais carentes da cidade que, inclusive, já estão cadastradas”, ressaltou Zé Biruta. “Esta cesta será distribuída para as pessoas que realmente precisam”, finalizou o prefeito.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Rodrigo de Freitas Siqueira, informou que as famílias cadastradas, são aquelas inseridas no Cadastro Único de programas sociais. O cronograma de entrega das cestas básicas irá ter início pelas famílias cadastradas no CRAS Bela Vista e, continuará nas unidades do CRAAAAAA do município, conforme segue a tabela de entrega fornecida pela Municipalidade:

28 de abril (terça-feira) – CRAS Bela Vista;

29 de abril (quarta-feira) – CRAS Margarida;

30 de abril (quinta-feira) – CRAS São Francisco;

01 de maio (sexta-feira) – CRAS Centro.

O secretário Rodrigo fez questão de frisar que as entregas acontecerão no Montreal Eventos, situado na rua Antonio Silvestre Leite, nº 150 – Tanquinho, no qual foi preparado uma Mega estrutura para receber os representantes das famílias cadastrados no dia determinado pela unidade do CRAS que a mesma pertence, conforme na tabela supracitada.

“Não precisa correr, todos serão atendidos. Nós vamos organizar do lado de fora a fila, com ordem alfabética, no estacionamento do Montreal […] e a pessoa deve trazer documento com foto e CPF”, frisou o Secretário de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos.

As entregas começarão sempre a partir das 08h, no Montreal eventos e as famílias beneficiadas podem entrar em contato com as unidades do CRAS de origem, através dos telefones na tabela abaixo: