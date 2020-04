No dia 28 de abril pela manhã o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bruna Carolina Chacon, da secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, e do secretário municipal de Saúde, Aloísio Lopes Priuli, esteve fazendo uma visita nas instalações do Hospital de Campanha para definirem como serão os atendimentos dos pacientes vítimas do coronavírus.

O prefeito caminhou por todo Hospital, desde onde serão colocados as 50 poltronas, os 20 leitos e as 10 UTIs, até a parte de fora que servirá de entrada das ambulâncias.

O funcionamento do Hospital de Campanha será aberto aos pacientes que sentirem qualquer sintoma do coronavírus e também os referenciado das UBSs.

De acordo com o prefeito, as instalações já estão prontas e amanhã a empresa que vai administrar o Hospital deve iniciar a montagem dos equipamentos médicos.

“Estamos hoje aqui para verificar as instalações e definir algumas questões do funcionamento desse equipamento de saúde. As instalações estão de acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e, em breve, estaremos colocando à disposição da população que sentir qualquer sintoma desse vírus” disse o prefeito.

Também acompanharam o prefeito, o presidente da Câmara, Agilio Nicolas Ribeiro David, e o vereador Flávio Batista de Souza.

Vale ressaltar que o Hospital de Campanha vai funcionar das 8 às 22 horas, todos os dias e 24 horas os leitos de UTI.

O Hospital de Campanha está no interior do Ginásio Municipal de Esporte “Professor Adão Dias dos Santos”, localizado na Estrada dos Bandeirantes, 196, no Jardim Santa Rosa.

Fonte: DeCom Ferraz