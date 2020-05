A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos resgatou na tarde de 29 de abril, 19 filhotes de iguanas e cinco filhotes de tartaruga, que foram postados em pacotes para correspondência na agência dos Correios da cidade. Os animais foram encaminhados ao Parque Ecológico do Tietê e a investigação da polícia civil segue para identificar os responsáveis. O boletim de ocorrência foi registrado com natureza de abuso de animais.

As próprias funcionárias da agência denunciaram o caso à corporação via telefone. Sobre o ato, relataram que um homem deixou sete pacotes no dia 28 no local, e que no dia seguinte, realizando a triagem, observaram alguns pacotes se mexendo. Imediatamente abriram as encomendas e acionaram a Guarda.

Os pacotes estavam endereçados à destinatários diferentes, sendo o remete apenas um. Ninguém foi preso até o momento do resgate dos animais e as investigações devem ir no sentido de identificar os autores.

O comandante da Guarda ferrazense, Cléverson Ramos, destaca a agilidade na ação e a prática como criminosa. “As funcionárias dos Correios fizeram muito bem em acionar a GCM assim que constataram situação suspeita. Os nossos guardas municipais atenderam de pronto, o que resultado no resgate com sucesso das espécies exóticas. Vale sempre destacar que o abuso de animais é crime, entre tantas outras infrações que envolvem a fauna”, afirmou Ramos.

Para denúncias, a GCM de Ferraz atende pelo 153 ou 4674-4334.

Fonte: DeCom Ferraz