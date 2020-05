Consumidor compra diretamente na loja de sua escolha pela internet e retira o produto no estacionamento do shopping, com hora marcada, sem precisar sair do carro





Por Empresa Fiamini – Soluções em Comunicação / A serviço do Suzano Shopping.

Suzanenses e moradores da região têm nesta semana mais uma alternativa de compras de presentes para o Dia das Mães. O Suzano Shopping colocou à disposição dos clientes, a partir desta segunda-feira (04/05), uma operação especial de drive-thru para compras de forma fácil, rápida e segura. A ação funciona das 12h às 20h e vai até domingo (10/05). Diversas lojas estão participando com mix diversificado de produtos que vão agradar mamães de todas as idades.

O “Drive-Thru Dia das Mães” funciona da seguinte forma: o consumidor consulta quais lojas participam da ação e números de Whatsapp ou telefone no site e nas redes sociais do shopping. Depois, entra em contato com o estabelecimento, negocia a compra, define a forma de pagamento e agenda a retirada. No dia e horário combinado, vai ao shopping, se dirige ao local indicado para o pagamento e recebe a mercadoria, entregue por funcionário da loja. Tudo sem sair do carro e sem aglomerações.

Veículos devem entrar pelo acesso da avenida Armando de Salles de Oliveira e seguir até a entrada principal do shopping, ponto do drive-thru. A saída é pela rua Sete de Setembro. Além disso, seguindo as normas das autoridades médicas e sanitárias, e para garantir e preservar a saúde de todos, funcionários das lojas participantes têm de utilizar máscaras faciais e luvas e os produtos devem ser higienizados e entregues diretamente no veículo dos clientes.

A relação de lojas está disponível no site www.suzanoshopping.com.br, no Facebook https://www.facebook.com/SuzanoShopping/ e Instagram @suzanoshopping.

O shopping está fechado ao público desde 21 de março, conforme a quarentena decretada em todo o Estado de São Paulo, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

SERVIÇO:

Saiba mais sobre o “Drive-Thru – Dia das Mães” no Suzano Shopping

Quando: De segunda (04/05) até domingo (10/05), das 12h às 20h.

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping, com entrada pela avenida Armando de Salles Oliveira e saída pela rua Sete de Setembro.

Como funciona:

1 – Conheça as lojas participantes por meio das redes sociais e site do shopping: site: www.suzanoshopping.com.br , Facebook https://www.facebook.com/SuzanoShopping/ e Instagram: @suzanoshopping

2 – Entre em contato com a loja e confira a forma de compra disponível;

3 – Escolha seu produto, feche o pedido e agende a retirada;

4 – Seu produto será preparado e higienizado para a entrega;

5 – Retire seu pedido no ponto de encontro combinado, dentro do estacionamento do shopping.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.