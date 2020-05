Por Lucas Augusto





O governador João Doria (PSDB) disse nesta segunda-feira (04) que o uso de máscara será obrigatório em todo o estado de São Paulo a partir da próxima quinta-feira, dia 7 de maio.

“O governo do estado de São Paulo publica decreto amanhã, terça-feira, 5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo, por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado. Medida que passa vigorar a partir do dia 7 de maio”, afirmou o governador.

“A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem a essa medida serão de responsabilidade das prefeituras”, disse o governador. A aplicação de penalidades, dentre as possíveis, multas, serão definidas pelas prefeituras de cada cidade.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que será definida através de uma regulamentação como será a fiscalização na capital paulista. “Até dia 6, um dia antes de começar a valer isso no estado de São Paulo, a medida na cidade de São Paulo, a gente vai definir na cidade de São Paulo se essa fiscalização será feita pela GCM ou pelos fiscais das subprefeituras se a multa vai ser aplicada sobre as pessoas ou sobre os estabelecimentos que permitem a entrada de pessoas sem as máscaras”, disse.