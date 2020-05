Os profissionais que atuam no Cemitério Municipal de Poá receberam reforço de equipamentos de proteção individual (EPIs), para atuarem durante a pandemia do novo coronavírus.



Segundo o prefeito Gian Lopes, os profissionais já contavam com os EPIs e a administração municipal comprou mais materiais, entre eles macacões, óculos de proteção, luvas, máscaras faciais, álcool gel, entre outros. “A ação tem por objetivo garantir a segurança dos profissionais durante o trabalho”.



O administrador do Cemitério Municipal de Poá, Marcio da Ranni, explicou que o material entregue é de extrema importância. “Nosso estoque já estava acabando e felizmente recebemos esse reforço para continuarmos trabalhando com segurança nesse momento crítico devido à pandemia de Coronavírus”.



COVID-19

No município de Poá foram notificados até o momento 368 casos de COVID-19, nos quais 40 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá, São Paulo e São José dos Campos). Dos 328 casos suspeitos de Poá, 77 foram confirmados e destes 16 já estão curados. Foram descartados por critério laboratorial 113 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 71 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 11 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi e Ferraz, São Paulo e São José dos Campos.



Poá possui neste momento 2 óbitos suspeitos para COVID-19 e que estão sendo investigados e aguardando resultados de exames e 8 foram descartados e 8 foram confirmados.



É necessário reforçar que neste momento todos os óbitos que forem classificados como grupo de risco para a COVID-19 serão considerados como suspeitos até a confirmação dos resultados dos exames.



Combater o contágio da doença é uma responsabilidade de cada um de nós e por isso evite aglomerações e realize a devida higienização das mãos.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá