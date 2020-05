O projeto de telemedicina de Suzano já realizou mil atendimentos de pessoas com possíveis sintomas do novo coronavírus (Covid-19) e poderá ser ampliado para o município de Poá. Isso porque, na terça-feira (05/05), o prefeito Rodrigo Ashiuchi apresentou a estrutura onde ocorrem as consultas ao chefe do Executivo da cidade vizinha, Gian Lopes, que demonstrou interesse e garantiu estudo para absorver o serviço.

A visita teve início na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde foi implantada uma central para receber as ligações feitas ao número 0800-484-4001. Lá é realizada uma triagem e enviado ao paciente uma mensagem pelo celular com o link para videochamada com um médico pela Internet. E a partir daí acontece todo o atendimento adequado.

Em seguida, a comitiva de Poá foi conhecer a estrutura montada para abrigar os médicos participantes do projeto no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz. Tanto Ashiuchi quanto Lopes visitaram as salas dos profissionais e falaram sobre a importância desta ação no enfrentamento à Covid-19.

“Identificamos a possibilidade de expansão do atendimento para o município de Poá. No caso, conseguiríamos atender as chamadas aqui em nossa central de atendimento e encaminhar a mensagem de texto com o link direcionando aos médicos de Poá, que ficariam de prontidão para o atendimento online em algum prédio da própria cidade”, explicou Ashiuchi.

O prefeito poaense, por sua vez, avaliou o projeto como essencial e disse que é uma das melhores ações no enfrentamento ao novo coronavírus no Alto Tietê. “Para mim, esse é um dos projetos mais bem estruturados em nossa região. Vamos já dar início aos estudos para que possamos aderir”, destacou Lopes.

Também participaram do encontro o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Guillaumon, o assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, André Chiang, e representantes da Prefeitura de Poá: a secretária de Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques, e o chefe de Gabinete, Rogério Tarento.

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano