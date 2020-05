A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos deve finalizar a distribuição dos kits emergenciais de alimentos aos quase 21 mil alunos da rede municipal de ensino na próxima semana. A ação está ocorrendo com o objetivo de beneficiar os estudantes, que estão sem a merenda por conta da suspensão das aulas frente ao novo coronavírus.

De acordo com o cronograma da pasta, que conta com a possibilidade de antecipação das entregas, amanhã, 8 de maio, as distribuições ocorrerão nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) “Ângelo Castelo”, “Antônio Bernardino Correa” e “Silvino Antunes”. Nesta três unidades, devem ser entregues um total de 1.652 kits.

Já na segunda-feira, 11 de maio, os estudantes beneficiados serão os das Emebs “Halim Abissamra”, “Professora Maria Inês Batista Camilo Gurgel”, “Myriam Penteado Rodrigues Alckmin” e “Nurimar Martins Hiar”, com mais 2.265 kits entregues.

Na terça-feira, 12 de maio, dia previsto para finalização dos trabalhos neste sentido, receberão os kits os estudantes das Emebs “Maria da Glória Dias Horvath”, “Professora Primorosa Jorge do Nascimento”, “Professor Ruy Coelho”, “Thomaz Alckmin” e “Tom Jobim”, totalizando mais 2.214 alunos beneficiados.

A titular da pasta, Sônia Regina Fernandes Afonso, destaca o cuidado da pasta para que todo o processo ocorresse de forma ágil. “Principalmente agora no final, precisamos fazer algumas adequações nas entregas para atender nossa grande demanda. Apesar disto, o cronograma está em vigor e conseguimos agilizar todo o processo e logística”, afirmou a secretária municipal de Educação.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, falou da alegria em mais um ação da Prefeitura estar sendo concluída no sentido de ajudar os moradores. “Estou muito contente com este serviço que conseguimos oferecer. Apesar de termos muitos alunos e muitas escolas no município, conseguimos cumprir nossa missão. Esperamos que os kits ajudem os pais que tanto estão precisando em meio a esta pandemia e saliento que a Educação municipal está à disposição dos munícipes”, disse o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz