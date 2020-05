O prefeito de Poá, Gian Lopes e o educador físico e coordenador técnico do Cantinho da Melhor Idade, Ivan de Oliveira, lançaram ontem (7/5) o Programa Melhor Idade em Movimento que vai disponibilizar no site da Prefeitura de Poá (www.poa.sp.gov.br) vídeos de exercícios físicos durante este período de distanciamento social e combate à pandemia causada pela COVID-19. A ação conta com o apoio da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosa dos Santos.



Segundo o prefeito Gian Lopes, a ideia é que as telas dos computadores, celulares, tablets e smart tvs auxiliem os idosos do município, que não podem participar de atividades no Cantinho da Melhor Idade, que está fechado desde o início da pandemia de Coronavírus. “O acesso a esse material é bem simples. Basta entrar no site da Prefeitura e clicar no pop-up do Programa Melhor Idade em Movimento, que o interessado terá acesso aos vídeos. Que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas possíveis e nosso público da Melhor Idade possa realizar atividades físicas todos os dias com as aulas on-line e os conteúdos digitais produzidos pela equipe do professor Ivan de Oliveira”.



De acordo com o educador físico, Ivan de Oliveira, além do site, os vídeos também serão enviados para os idosos do Cantinho da Melhor Idade pelo WhatsApp. “Nós abasteceremos o site com novos vídeos toda a semana. Também temos uma lista de contatos dos frequentadores do Cantinho e vamos disparar esse material para eles e quem sabe viralizar isso nas redes sociais”.



Ivan Oliveira acrescentou ainda que os profissionais de Educação Física organizaram um material para que toda a população idosa de Poá e não apenas a que frequenta o Cantinho da Melhor Idade possa realizar exercícios físicos em casa e assim melhorar a capacidade física funcional.



“Hoje o exercício físico é um componente extremamente importante para a manutenção do sistema imunológico e também vai ser interessante porque a nossa população idosa que não conhece ainda nosso trabalho no Cantinho terá acesso as diversas informações e passando esse período crítico poderá juntar-se a nós”, concluiu Oliveira.



Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá