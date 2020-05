O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, visitou em 6 de maio, as obras do piscinão que ficará instalado na Vila Romanópolis. O barramento deverá resolver os problemas de enchentes na Avenida Governador Jânio Quadros, na altura do número 51, bem como nas vias adjacentes.

A construção, que reterá cerca de 18 milhões de litro de água, deve ser finalizada em até quatro meses. Estão sendo investidos R$ 550 mil na obra. O piscinão está sendo construído na Rua Duque de Caxias, atrás da loja de uma rede atacadista de supermercados.

No local, máquinas estão trabalhando na limpeza do terreno. Após esta etapa, começa a fase de topografia, estudo de solo e outras providências que devem ser tomadas antes do começo efetivo da construção.

O prefeito Zé Biruta destacou a importância da obra e a qualidade dos serviços que estão sendo executados no local. “Vai ser a solução definitiva para um problema que assola Ferraz há anos, que são as enchentes. Com certeza irá melhorar a qualidade de vida dos munícipes desta região da cidade. Em visita, pude ver a qualidade dos materiais e serviços que estão sendo executado no local e estou bastante satisfeito e confiante com o resultado”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense. Fonte: DeCom Ferraz