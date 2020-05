A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social recebeu hoje (11/5) uma importante doação de alimentos da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que vão atender famílias necessitadas cadastradas junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade. O presidente da entidade, Luís Antônio Herce, entregou 130 cestas básicas à secretária Rosa dos Santos, que ressaltou a importância da solidariedade nesse momento de crise do Coronavírus (COVID-19).

“Muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade e estamos trabalhando para auxiliar os poaenses neste momento. Além das doações que estamos recebendo de diversos parceiros, também estão chegando nesta semana as cestas básicas compradas pela Secretaria de Assistência e as que serão enviadas pelo governo do Estado. Então será uma semana de muito trabalho para que a demanda por alimentos seja suprida”, disse a secretária de Assistência, Rosa dos Santos.

O presidente da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, Luís Antônio Herce, ressaltou que a entidade preocupada com o momento de crise gerado pelo Coronavírus (COVID-19) fez uma campanha de arrecadação e muitos parceiros da entidade contribuíram e agora os alimentos conseguidos estão sendo entregues em diversas cidades. “Começamos por Poá e estamos muito felizes de poder contribuir de alguma forma e seguimos à disposição para ajudar no que for necessário”.

Aqueles que quiserem colaborar, podem procurar a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social entrando em contato por meio do telefone (11) 4636-3717.

Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá