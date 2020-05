A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a vacinação contra a gripe por meio do sistema drive-thru nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15 de maio. O posto será instalado na Rua Rui Barbosa, 295, na Vila Romanópolis, e as aplicações ocorrerão das 9 às 15 horas.

As doses serão direcionadas aos grupos prioritários da terceira fase da campanha: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiências, professores da rede pública e privada e adultos de 55 a 59 anos. A pasta destaca que se alguém dos grupos das outras fases, como por exemplo os idosos, ainda não tiver tomado a vacina, também terá mais uma oportunidade no drive-thru. É necessário estar munido documento de identificação com foto, e para as crianças, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação.

O posto volante terá como objetivo evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades da Estratégia da Saúde da Família (ESFs) durante a campanha, que se encerra em 22 de maio. Também desta forma, a pessoa não precisa sair do carro para ser imunizada, evitando o máximo de contato possível.

De acordo com o titular da pasta, Aloísio Lopes Priuli, neste período de distanciamento social, a vacinação drive-thru deve ser uma grande aliada no combate também à gripe. “É um jeito de conseguirmos imunizar os munícipes sem grandes riscos de contágio pela Covid-19. A orientação é de distanciamento e prezaremos por isso. Esperamos a adesão dos grupos prioritários nestes dois dias”, disse Priuli.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, falou do resultado que a campanha já tem dado e das expectativas com a ação do drive-thru. “Estamos muito satisfeitos com os números que a Saúde alcançou nas duas primeiras etapas da campanha e esperamos continuar aumentando o quantitativo de imunizados. Tivemos o drive-thru na primeira fase, para os idosos, e queremos o mesmo sucesso na terceira e última fase da vacinação”, concluiu o chefe do Executivo ferrazense. Fonte: DeCom Ferraz