A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou nesta semana mais uma frente de trabalho, com o objetivo de esterilizar espaços públicos da cidade, reforçando o combate à disseminação de novo coronavírus e passando mais segurança à população local. A fabricante de tratores John Deere, que é representada em Mogi das Cruzes pela empresa Terra Verde, emprestou ao município um trator no modelo 5078 E, normalmente utilizado para atividades agrícolas e ele está sendo empregado nos trabalhos de pulverização da cidade.

O foco, a princípio, é atender ao distrito de Jundiapeba, um dos mais populosos da cidade e também a região que concentra o maior número de casos confirmados da Covid-19, segundo levantamento da Prefeitura. Nesta segunda-feira (11/05), a força-tarefa no local teve início às 6h30, com apoio de dez funcionários do Departamento de Limpeza Pública e também um caminhão-pipa. Logo após o almoço, o trator pulverizador foi colocado em ação. Diversas ruas da região, conjuntos habitacionais e também importantes espaços públicos, como o largo da feira, receberam o trabalho. Durante toda esta semana, o trabalho continuará no distrito.

“Ontem fizemos o teste inicial e tudo correu muito bem. Tivemos, inclusive, uma recepção muito boa por parte da comunidade local, portanto vamos dar continuidade”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Meira, lembrando que a esterilização já vem sendo feita diariamente em diversos pontos da cidade, em especial locais com maior potencial de circulação de pessoas, desde o início da pandemia.

“Toda ajuda e parceria são muito bem-vindas neste momento, portanto agradecemos à empresa que nos cedeu temporariamente esse trator, pois isso nos possibilita ampliar a prestação desse importante serviço e atender mais prontamente a população da cidade”, completa o secretário.

O trator, a princípio, ficará emprestado por uma semana à Prefeitura. Com essa força-tarefa em Jundiapeba, as equipes que faziam revezamento no distrito estão atuando em outras regiões da cidade.

Secretaria de Serviços Urbanos