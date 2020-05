A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu ontem, 11 de maio, a doação de 500 protetores faciais que serão distribuídos para vários departamentos e órgãos da administração municipal. A entrega simbólica ocorreu no gabinete do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, localizado na Vila Romanópolis, e contou com a presença do vereador Renato Ramos de Souza, que viabilizou a doação.

As viseiras foram produzidas por um grupo de um projeto social que trabalha com tecnologia 3D e que tem distribuído o equipamento para vários hospitais no estado de São Paulo, com o objetivo de auxiliar tantos profissionais da saúde no combate a Covid-19.

Em Ferraz, o material está sendo entregue para os servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), departamento municipal de Trânsito, Guarda Civil Municipal (GCM), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades da Estratégia da Saúde da Família (ESFs), bem como para agentes administrativos, equipes de limpezas, entre outros.

O prefeito Zé Biruta agradeceu a doação e destacou o quanto ela irá ajudar no cotidiano destes profissionais. “Queria muito agradecer ao projeto Higia e ao vereador Renato Ramos, porque esta ação impacta diretamente no dia a dia dos servidores da saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. São equipamentos de proteção que fazem toda a diferença na atuação destes profissionais”, disse o chefe do Executivo ferrazense. Fonte: DeCom Ferraz