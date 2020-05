A partir desta quarta-feira (13/5), 86 mulheres que fazem parte do “Projeto Gestante” receberão em casa os kits contendo utensílios para os seus bebês (banheira, manta, carrinho e produtos de higiene pessoal). A medida foi anunciada na tarde de hoje (12/5) pelo prefeito Gian Lopes, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes e da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosa dos Santos.



Para o prefeito Gian Lopes, o “Projeto Gestante” é uma ação de grande importância e que em nenhuma hipótese as futuras mamães poaenses ficariam desamparadas. “Estamos preocupados com o bem-estar da população, principalmente as poaenses que fazem parte deste projeto tão belo que é desenvolvido na nossa cidade”.



De acordo com a primeira-dama, Andressa Lopes, é sempre um grande prazer participar das atividades do “Projeto Gestante”. “Estamos passando por um momento difícil e este auxílio que as futuras mamães vão receber certamente será algo muito importante neste momento”.



A secretária de Assistência, Rosa dos Santos, explicou que as 86 gestantes que iniciaram os cursos por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros de Calmon Viana, Vila Jaú, Cidade Kemel e Jardim São José, serão contempladas com os kits. “Devido a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas, porém, os profissionais que fazem parte da equipe deram todo o suporte técnico e psicológico por meio de ligações telefônicas, dentro outros”.



O Projeto Gestante tem como objetivo o fortalecimento de vínculo entre a futura mãe e o bebê, por meio de assistência social e psicológica, conscientização da importância do pré-natal e atividades oferecidas por meio de um curso que contém 16 encontros.



A secretária Rosa dos Santos acrescentou que em decorrência da pandemia as inscrições no “Projeto Gestante” estão temporariamente suspensas, entretanto, todas as gestantes que necessitarem de auxílio podem entrar em contato, de preferência via telefone nos CRASs.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá