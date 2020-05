Trata-se de um Guia de Compras, totalmente gratuito, para os segmentos comerciais

Por Junior dos Anjos

No dia de 31 de dezembro de 2019, o novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto na China, no qual provoca a doença chamada de COVID-19. Em pouco tempo, a doença espalhou-se por todo o mundo mudando assim, os hábitos de milhares de pessoas, como o uso de álcool em gel, máscara e o isolamento social. Desta forma, serviços não essenciais foram fechados, para diminuir a proliferação da doença, uma vez que a transmissão é muito intensa.

Em Ferraz de Vasconcelos, através de um Decreto Municipal, o comércio foi fechado desde o dia 21 de março e deve se estender até o dia 31 de maio. Infelizmente, muitos empresários, comerciantes e prestadores de serviços foram surpreendidos com esta medida e, consequentemente, não conseguem viver economicamente de “portas fechadas”.

Vale salientar que, a saúde está em primeiro lugar e, o distanciamento social é necessário. Contudo, ninguém esperava que tal medida fosse adotada e, com os faturamentos comprometidos, muitos comerciantes locais, temem a falência.

Diante desta triste realidade, o jornalista Jairzinho Ambrósio decidiu ajudar os comerciantes, empresários e prestadores de serviços da cidade de Ferraz de Vasconcelos e municípios do Alto Tietê. Trata-se de um Guia de Compras, totalmente gratuito, para os segmentos comerciais.

Com esta ferramenta virtual, todas as pessoas que quiserem vender através de Delivery, podem entrar em contato com o Grupo Cenário de Comunicação e cadastrar o seu estabelecimento. Assim, clientes e usuários poderão identificar com maior agilidade e praticidade os serviços ofertados na cidade, sem sair de casa (evitando aglomerações) e falando diretamente com o comerciante e/ou prestador de serviço.

Não será necessário baixar algum aplicativo para o celular. As pessoas podem entrar diretamente em um Link que encontra-se na página oficial da TV Cenário no Facebook ou pelo SITE da TV Cenário.

Muitas pessoas aprovaram a ideia inovadora e já estão utilizando o serviço, como Paty Aparecida que escreveu em suas redes sociais: “passando para agradecer pelo apoio e força que vocês tem dado aos comerciantes de Ferraz. Deus abençoe sempre essa equipe da TV Cenário”.

Você também pode utilizar desse serviço através do Link:https://app.vc/cenario_comercial