O empresário Ferrazense Daniel Balke, assume junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê – SINCOMERCIO, a Assessoria Especial da Presidência e representação da entidade em Ferraz de Vasconcelos. O convite partiu do presidente da entidade, Valterli Martinez.

O SINCOMERCIO tem como principal objetivo atender as empresas do setor varejista de Mogi das Cruzes e região, atuando assim na defesa dos comerciantes e empresários.

Com a missão de assegurar às empresas do setor as melhores condições para o seu crescimento e fortalecimento, com um ambiente favorável de representação e conhecimento, contribuindo assim, para o desenvolvimento social e econômico da classe, Daniel Balke vem somar a sua vasta experiência no setor comercial.

Balke demostrou-se honrado pelo convite e que aceita o novo desafio em prol do empreendedorismo e empregabilidade na cidade de Ferraz de Vasconcelos.