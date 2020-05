Por Lucas Augusto



O Ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão na manhã desta sexta-feira (15). A decisão foi informada pelo Ministério da Saúde e deve ser detalhada nesta tarde.

Teich já é o 2º ministro a deixar o cargo durante a atual pandemia do novo coronavírus, dessa vez, saindo antes de completar 1 mês na função. O ex-ministro tomou posse do cargo em 17 de abril, um dia após o ministro anterior ter sido demitido.

Nelson Teich esteve no Palácio do Planalto às 11h para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. A relação do ex-ministro com o presidente já estava desgastada por alguns desentendimentos sobre o uso do remédio cloroquina e por decisões tomadas por parte do presidente.

A decisão recente do presidente de ampliar as atividades essenciais durante a pandemia, incluindo salões de beleza, barbearias e academias, não havia sido informada a Teich, que foi pego de surpresa em coletiva que ocorreu na segunda-feira (11).