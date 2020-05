Poá infelizmente recebeu em 15 de maio a confirmação de mais um óbito de COVID-19 e até o momento registra no total 15 mortes da doença.



A vítima era um poaense do sexo masculino, de 63 anos. Faleceu no dia 08/05/2020, no Hospital Salvalus, em São Paulo. Tinha comorbidades de Doença Cardiovascular, Diabetes Mellitus, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Paracoccidioidomicose (Fungo Pulmonar).



No município de Poá foram notificados até o momento 519 casos suspeitos de COVID-19, nos quais 75 são moradores de outras cidades (Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá, São Paulo e São José dos Campos). Dos 444 casos suspeitos de Poá, 128 foram confirmados e destes 24 já estão curados. Foram descartados por critério laboratorial 128 casos.



É preciso esclarecer que tivemos 95 casos suspeitos/leves sem coleta de exames, sendo monitorados, destas notificações leves, 15 são moradores dos municípios de Itaquá, Mogi, Ferraz, São Paulo e São José dos Campos.



Poá possui neste momento dois óbitos suspeitos para COVID-19. 9 óbitos foram descartados e 15 foram confirmados.

Fonte: Prefeitura de POÁ