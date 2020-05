Mais de 10 mil visualizações foram registradas, na noite do último sábado (16/05), durante a final do 10º Festival da Canção de Mogi das Cruzes, que foi exibida pelas redes sociais, em função da pandemia gerada pelo novo coronavírus. O evento, que tem abrangência nacional, também teve pela primeira vez uma canção mogiana como a grande vencedora da noite.

As apresentações foram previamente gravadas e editadas para a exibição, que se deu por meio das plataformas do Facebook e Youtube da Prefeitura de Mogi e também da Secretaria de Cultura. Já o anúncio dos vencedores foi reservado para aqueles que acompanharam o evento online.

Em primeiro lugar na premiação geral, ficaram os compositores Guilherme Bandeira e Gui Cardoso, com a música “Padedê”. Já o segundo lugar ficou com o cantor e compositor Bilola, de Contagem/MG, com a canção “Calango da Cidade”. O Prêmio Prata da Casa, destinado a compositores mogianos, ficou com Paulo Henrique e a canção “Dois Sóis”, que teve parceria de Murilo Antunes na composição da letra e de Aline Chiaradia na interpretação.

A categoria de melhor arranjo ficou com Carla Casarim e Samuel da Silva, de São Paulo, pela canção “Terra Mãe”. E o prêmio de melhor intérprete foi para a canção “Do Caos à Lama”, composta por Edson Penha e Peter Mesquita e interpretada por Joice Terra. Todos são da cidade de São Lourenço/ MG.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, o saldo foi positivo por diversos fatores. “Demos continuidade ao nosso festival, que já se destaca no país, pagamos artistas e jurados, minimizando o impacto na cultura, criamos um conteúdo para as pessoas que estão em casa e ainda tivemos a felicidade de, pela primeira vez, termos uma canção mogiana no primeiro lugar , destacou.

Sartori lembrou ainda sobre a diferença de alcance entre o modelo tradicional e o virtual, adotado neste ano. O Theatro Vasques, onde normalmente o festival acontece, tem capacidade para acomodar 303 pessoas simultaneamente. Já pelas plataformas utilizadas, foram quase 10 mil pessoas alcançadas.

“Sem dúvidas, não teríamos esse alcance não fosse pelas plataformas digitais. Claro que queremos retornar ao modelo tradicional, pois os encontros presenciais, para eventos culturais, são fundamentais, mas não descartamos talvez unir os dois formatos futuramente”, conclui.

Todos os finalistas receberam premiação em dinheiro, no valor de R$ 2 mil. A ação, portanto, serviu como mais uma iniciativa de apoio à classe artística, que sofre diretamente os impactos da quarentena e do fechamento de todos os espaços culturais. Ao mesmo tempo, foi mais uma maneira de ofertar arte, lazer e cultura para as pessoas que estão em casa, cumprindo o isolamento social.

O Festival da Canção de Mogi das Cruzes tem por objetivo incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música, além de promover o intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos.

A edição deste ano, de número dez, leva em consideração a realização no município de três festivais de música brasileira nos anos de 1967, 1982 e 2008, que foram incorporados à contagem oficial do número de edições, em respeito e reconhecimento a essa história.