A Prefeitura de Mogi das Cruzes está com um chamamento púbico aberto para as imobiliárias e corretores de imóveis interessados em cadastrar áreas na plataforma Investe Mogi. A iniciativa recebe informações sobre áreas disponíveis para a instalação de indústrias ou grandes empresas na cidade e o cadastramento pode ser feito entre os dias 1º de junho e 31 de dezembro.

Após o cadastramento da área, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social faz a verificação das informações do imóvel antes de disponibilizá-lo no Investe Mogi. A comercialização ou locação da propriedade é feita diretamente entre o proprietário e a empresa interessada, sem a participação da Prefeitura.

“A plataforma Investe Mogi é uma ferramenta importante para aproximar as empresas que têm interesse em se instalar ou ampliar sua atuação na cidade com os proprietários de áreas que podem receber estes investimentos. Para garantir a máxima transparência ao processo, é feito o chamamento público para que todos tenham a possibilidade de cadastrar seu imóvel”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Simei Baldani.

Podem ser disponibilizados terrenos, galpões, imóveis comerciais de grande porte ou com capacidade para receber grandes empresas, indústrias ou centros de distribuição logística.

As áreas cadastradas também ficarão disponíveis na plataforma Investe SP, do Governo do Estado, que faz o mesmo trabalho de disponibilização imóveis em termos estaduais. “Quando uma grande empresa procura o Governo do Estado em busca de uma área em que possa se instalar, a consulta é feita pelo Investe SP. Então, os cadastrados na nossa plataforma contam com mais este benefício”, completou Baldani.

O secretário lembrou ainda que o sistema utilizado por Mogi das Cruzes se tornou referência para outros municípios do estado de São Paulo. A cidade é pioneira no trabalho com plataforma própria e modelo de chamamento público.

O acesso à plataforma Investe Mogi pode ser feito pelo endereço http://drti.pmmc.com.br/smdes_portal/portal/ . Já o cadastramento das áreas disponíveis pode ser feito pelo link http://drti.pmmc.com.br/smdes_ofertantes/ofertantes/login.php .

Secretaria de Desenvolvimento