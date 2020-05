A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos enviou na terça-feira, 19 de maio, projeto de lei à Câmara que trata sobre a antecipação dos feriados municipais. Se aprovado, o primeiro feriado a ser acolhido pela medida por meio de decreto deve ser o 11 de junho (Corpus Christi). A norma deve ser votada na quinta-feira, 21 de maio. O objetivo é seguir as diretrizes do governo do Estado, que tem adotado a estratégia para incentivar o isolamento social.

O Projeto possibilitará antecipar o feriado de Corpus Christi para sexta-feira, 22, o que dá chance a redução da circulação de pessoas entre sexta e segunda-feira, 25, já que por decreto estadual, o feriado de 9 de julho, Dia da Revolução Constitucionalista, que também foi antecipado para a próxima semana.

De acordo com o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, a medida torna-se necessária a partir do momento que os índices de isolamento domiciliar não são os esperados. “Nossa expectativa é aumentar o isolamento nestes dias, oferecendo ainda mais razões e ferramentas para que quem puder ficar em casa, fique. O momento é de se proteger e proteger nossas famílias, de cuidarmos um dos outros. Contamos com a colaboração da Câmara para que o projeto seja aprovado com urgência”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense. Fonte: DeCom Ferraz