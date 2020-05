Por Pedro Ferreira





Em duas votações na mesma data, a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo antecipar por decreto os feriados municipais de Corpus Christi e da Consciência Negra. A matéria do governo local foi votada em sessões ordinária (foto) e extraordinária não remunerada nesta quinta-feira, dia 21. O projeto segue para a sanção.

No caso de Corpus Christi a data original de celebração seria o dia 11 de junho próximo, no entanto, será comemorada na cidade nesta sexta-feira, dia 22. Já o decreto municipal a respeito do Dia da Consciência Negra festejado em 20 de novembro, ainda não foi editado. Na cidade, a data comemorativa existe desde 2013.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a medida visa combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), ou seja, evitar a aglomeração de pessoas nas ruas. Com isso, ao mesmo tempo, reforçar a importância do isolamento social, aliás, até agora a arma mais eficaz no enfrentamento à doença que já matou quase 20 mil cidadãos no país.

Em Ferraz de Vasconcelos, segundo o último balanço oficial, a virose vitimou fatalmente 31 munícipes e infectou 247 moradores. Para desafiar à pandemia a administração da cidade inicia o atendimento do hospital de campanha instalado no Ginásio Municipal Professor Adão Dias dos Santos, no Jardim Santa Rosa, nesta quinta-feira. A unidade tem capacidade para atender 80 pacientes.