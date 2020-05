A Prefeitura de Poá continua trabalhando e fazendo gestão estratégica de recursos públicos. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social desocupou o prédio locado, que abrigava o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Calmon Viana, e adaptou o prédio de uma antiga escola municipal na Rua Alfredo Diniz, 50, para receber o equipamento.





Segundo o prefeito Gian Lopes, com a medida a administração municipal vai economizar R$ 480 mil, em quatro anos, sem o pagamento de aluguéis e o espaço continuará com áreas de atendimento equivalentes e bem estruturado. “A Prefeitura de Poá tem realizado uma série de medidas com vistas a readequar seu Orçamento e nos últimos meses diversas situações têm sido estudadas, em diferentes áreas e pastas, visando amenizar a queda na arrecadação, mas sempre levando em consideração o melhor para população”, reforçou.

De acordo com a secretária de Assistência, Rosa dos Santos, o CRAS de Calmon cumpre papel social importantíssimo na cidade e no próximo dia 26/5 já estará com o atendimento normalizado no novo endereço. “É um equipamento que oferece diversos serviços para nossa população e por isso escolhemos um local estratégico para instalação. Fizemos contato com a Educação e acertamos a adaptação do prédio da antiga escola, que estava vazio e agora será essencial para as nossas atividades”.

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social do município.

Representa a principal estrutura física local para a proteção social básica, desempenha papel central no território onde se localiza, possuindo a função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá