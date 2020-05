Por Secretaria de Desenvolvimento





A Prefeitura de Mogi das Cruzes finalizou nesta semana a elaboração do Plano de Retomada Econômica, com ações a serem adotadas para superar as dificuldades trazidas pela pandemia causada pelo novo coronavírus para os diversos setores produtivos do município. O principal objetivo é estimular o desenvolvimento da cidade, a criação de empregos e a geração de renda para empresas e para a população.



O plano traz diretrizes nos setores de empregabilidade, de apoio ao empreendedor, de parceria com as indústrias e de inovação tecnológica. Em todos estes setores, estão previstos o planejamento e a execução de ações que deverão beneficiar a indústria, o comércio, os estabelecimentos de serviços tanto no período de crise quanto no momento em que será possível o reinício das atividades econômicas.

“O mundo está vivendo um momento de crise econômica, com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Em Mogi das Cruzes, também sentimos estes reflexos e o plano prevê uma série de ações para combater os efeitos e apoiar o setor produtivo e os empreendedores, com grande foco na inovação”, destacou o prefeito Marcus Melo.

Nesta quarta-feira (20/05), o Plano de Retomada Econômica foi apresentado ao Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia (CMIT) e aprovado pelos membros. O documento também foi encaminhado para a Câmara Municipal, para que os vereadores pudessem conhecer o conteúdo e contribuir com o trabalho.

O documento prevê ações de implantação em curto prazo, execução ágil, baixo custo, foco na transformação digital e com a participação de entidades parceiras, empresas e da comunidade.

As primeiras ações previstas são o lançamento de um portal, que será uma Central de Apoio ao Empreendedor. Ele trará informações de interesse dos setores produtivos, serviços disponibilizados online, espaço para capacitações e conexões com os principais parceiros. Também deverá ser iniciado um chamamento público para os parceiros interessados em contribuir com conteúdo para ser disponibilizado aos empreendedores.

Na sequência, deverão ser colocadas em prática outras ações, como o Made in Mogi, uma plataforma para conectar a cidade com soluções tecnológicas e de inovação; o Playlist Emprega, uma coleção de vídeos com capacitações e casos de sucesso; o Emprega Digital, que modernizará o Emprega Mogi, trazendo mais acessibilidade para a população e para as empresas; e o lançamento das Rodadas de Mentoria, com a formação de grupos de empreendedores que receberão orientação online de contadores, advogados e outros especialistas em negócios. O trabalho continuará com o lançamento de um Caderno Econômico, o Emprega Certifica, o Demo Day e Rodadas de Negócio.

“O Plano prevê etapas de identificação das necessidades, planejamento e execução, sempre pensando na inovação, no desenvolvimento e crescimento econômico sustentável de Mogi das Cruzes. Ele também enxerga um novo comportamento da população que deverá surgir com o final deste período de pandemia. Para isso, ele prevê ações de capacitação e de apoio para que os empreendedores possam se adaptar a esta nova realidade, que terá foco importante no relacionamento digital e utilização das novas tecnologias”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Simei Baldani.

O secretário lembrou ainda que a Prefeitura de Mogi das Cruzes já vem desenvolvendo uma série de ações voltadas ao apoio aos empreendedores de Mogi das Cruzes. Entre os trabalhos estão o atendimento do Banco do Povo, com uma linha especial de crédito, o aplicativo Vetrina, uma nova forma gratuita de os comerciantes venderem online, ações de capacitação e mentorias do Polo Digital, o atendimento postal pela Sala do Empreendedor dos assuntos referentes à Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e o Mapeamento dos Desafios Econômicos e Produtivos de Mogi das Cruzes, uma pesquisa que ajudará na implementação de etapas do plano.

Outra ação importante desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social é a plataforma Investe Mogi, que oferece informações sobre as áreas disponíveis para receber indústrias ou grandes empresas na cidade, atraindo novos investimentos e geração de empregos. Um chamamento púbico está aberto para as imobiliárias e corretores de imóveis interessados no cadastramento de áreas, que pode ser feito entre os dias 1º de junho e 31 de dezembro.

A íntegra do Plano de Retomada Econômica pode ser acessada no link abaixo:

http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/public/site/doc/202005211055325ec688547c6ed.pdf