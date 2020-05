Fonte: Câmara Municipal de Suzano





A Câmara de Suzano aprovou na sessão ordinária de 20 de maio o projeto de

lei de autoria do Executivo que antecipa o feriado de Corpus Christi

para o próximo dia 22. Neste ano, o feriado aconteceria no dia 11 de

junho. A propositura recebeu uma emenda aditiva, que também foi

aprovada, de autoria do Legislativo, que garante o funcionamento dos

serviços essenciais municipais no feriado, como o trabalho da Guarda

Civil Municipal (GCM), serviços funerários, entre outros.

A antecipação de feriados é uma ação com o objetivo de diminuir o fluxo

de pessoas nas ruas e, com isso, aumentar o nível de isolamento social

necessário para combater a proliferação do COVID 19.

Pauta

Além disso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o

Executivo a firmar convênio e seus eventuais aditamentos com a União,

por intermédio dos Juízos da 181ª e 415 ª zonas eleitorais, para a

instalação de cartórios eleitorais na cidade e uma moção de aplauso de

autoria do vereador Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, em

homenagem aos garis da cidade.